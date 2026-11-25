Fabio Gallo non è più il tecnico del Lanerossi Vicenza. L'esonero è arrivato dopo un avvio di campionato molto al di sotto delle aspettative e culminato nella sconfitta interna per 1-0 contro la Carrarese. La società ha comunicato di aver sollevato l'allenatore, principale protagonista della promozione dello scorso anno dalla C alla B, dall'incarico di tecnico della prima Squadra. "Il club - precisa una nota - desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto durante il periodo trascorso alla guida della squadra, per la professionalità dimostrata quotidianamente e per l'impegno profuso, augurando a mister Gallo le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera". Il ko di ieri sera ha lasciato il Vicenza al penultimo posto in classifica, con appena 10 punti raccolti in 13 giornate.

Dionigi in pole per la panchina

La società ha individuato rapidamente il sostituto, anche in considerazione del calendario: i biancorossi torneranno in campo già sabato. Dopo un primo sondaggio per Andrea Sottil, la trattativa ha incontrato alcune difficoltà e il Vicenza ha deciso di puntare su Davide Dionigi, anche se la notizia non è ancora stata ufficializzata. Per il tecnico, 52 anni, sarebbe pronto un contratto fino al termine della stagione. Dionigi conosce già l'ambiente biancorosso, ha infatti vestito in passato la maglia del club veneto e porta in dote un'esperienza maturata in Serie B, con diverse piazze nel curriculum: tra queste Ascoli, Brescia e Cosenza. Il tecnico tornerebbe ad allenare dopo nove mesi: la sua ultima esperienza risale al febbraio 2026, quando era alla guida della Reggiana.