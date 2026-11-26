Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori del torneo, dopo che il campione azzurro si è sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia. "L'intervento è andato bene e ora il focus si sposta su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato”, ha precisato il chirurgo finlandese che ha operato il tennista

Jannik Sinner non parteciperà agli Australian Open. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori del torneo, in programma a gennaio. Il campione azzurro nei giorni si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia e per questo non potrà scendere in campo. "Siamo rimasti in costante contatto con il team di Jannik, che ha confermato la sua assenza agli Australian Open di gennaio in seguito al recente intervento", ha riferito in un comunicato Andrew Abdo, direttore di Tennis Australia.

L'intervento in Finlandia

L'intervento di Sinner, che a seguito dell'operazione dopo dovrebbe rimanere fermo per alcuni mesi, è stato eseguito dal professor Lasse Lempainen. "La nostra priorità è garantire una guarigione sicura e un ritorno di successo al livello più alto del tennis professionale”, ha riferito il chirurgo finlandese. "L'intervento è andato bene e ora il focus si sposta su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato”, ha precisato Lempainen, augurando “a Jannik Sinner il meglio nella sua guarigione".