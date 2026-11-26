Mattarella a Italia-Turchia, prima volta di un Presidente a match di Nazionale di basketSport
Il presidente della Repubblica ha assistito al Palasport di Roma alla partita di pallacanestro, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2027, vinta dagli azzurri 86-72
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito al Palasport di Roma alla partita di pallacanestro Italia-Turchia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2027, vinta dagli azzurri 86-72. Si tratta della prima volta che un Presidente della Repubblica assiste ad una partita della Nazionale di basket. Ad accogliere il Capo dello Stato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e quello della Federazione italiana pallacanestro, Gianni Petrucci. Al termine dell’incontro Mattarella è sceso in campo per congratularsi con i giocatori.