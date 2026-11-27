Si è spento a 67 anni a Poços de Caldas, nello Stato brasiliano di Minas Gerais, Juary Jorge dos Santos Filho, attaccante brasiliano che in Italia si era affermato con la maglia dell'Avellino segnando 13 gol dal 1980 al 1982 e contribuendo a due salvezze degli irpini in serie A. In Italia Juary aveva vestito anche le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese prima di approdare al Porto con cui vinse, segnando in finale al Bayern, la Coppa Campioni del 1987. Juary è stato ricordato con commozione dal Santos, suo club di appartenenza in Brasile con cui ha giocato 229 partite segnando 101 gol.