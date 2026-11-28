La straordinaria favola della piccola squadra brasiliana arrivata dalla quarta serie alla finale di Copa Sudamericana si spezzò tragicamente nello schianto aereo in Colombia che costò la vita a 71 persone. A 10 anni dal disastro, dopo aver ricevuto il trofeo dagli avversari in segno di solidarietà e aver attraversato anni difficili, il club è tornato nella massima serie brasiliana nel 2025, continuando a giocare nel ricordo delle sue vittime

Anche nel calcio ci sono storie che sembrano scritte per aiutare a sognare e altre, invece, che ricordano quanto sia fragile il confine tra la gloria e la tragedia. La storia della Chapecoense racchiude in sé entrambe le cose: una tra le più incredibili favole sportive trasformata, nel giro di pochi istanti, in una delle tragedie più sconvolgenti della storia dello sport mondiale.

La scalata di un piccolo club

Fino al 2009, la Chapecoense era una realtà di provincia quasi sconosciuta al di fuori dello stato di Santa Catarina, nel Sud del Brasile, relegata nella quarta serie nazionale. Eppure, grazie anche a una gestione oculata e a un legame viscerale con la comunità di Chapecó, il club aveva saputo compiere una scalata vertiginosa. Approdata nella massima serie nel 2014, due anni dopo la squadra aveva conquistato l'accesso alla finale della Copa Sudamericana. Era l'apice di un percorso straordinario: per la prima volta un club di una cittadina di appena 200mila abitanti si preparava a giocarsi un trofeo continentale contro i colossi colombiani dell'Atlético Nacional.

La notte del 28 novembre 2016

Il sogno aveva un biglietto aereo con destinazione Medellín. Il volo LaMia 2933, decollato da Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, trasportava 77 persone: l'intera rosa, lo staff tecnico guidato da Caio Júnior, i dirigenti, 20 giornalisti al seguito e l'equipaggio. Mancavano pochi minuti all'atterraggio all'aeroporto José María Córdova quando, intorno alle 22:15 ora locale, le comunicazioni con la torre di controllo si interruppero. Il velivolo si schiantò contro il fianco del Cerro Gordo, una montagna avvolta dalla nebbia e dalla pioggia a circa 18 chilometri dalla pista. Le inchieste ufficiali avrebbero poi rivelato una verità amara e sconcertante: l'aereo era rimasto completamente senza carburante. Una catena di negligenze, legata a una pianificazione al limite dell'autonomia del mezzo e alla mancata effettuazione di uno scalo tecnico di rifornimento, aveva trasformato il volo della speranza in una trappola mortale.

Il bilancio e i miracolati delle Ande

Quando i soccorritori raggiunsero i rottami nella notte gelida delle montagne colombiane, lo scenario fu devastante. Persero la vita 71 persone: 19 calciatori, l'allenatore, quasi tutta la dirigenza e i cronisti che avrebbero dovuto raccontare l'impresa. In mezzo alle lamiere, però, resistettero sei vite. Sopravvissero due membri dell'equipaggio, il giornalista Rafael Henzel e tre giocatori: il portiere Jakson Follmann, cui fu amputata una gamba, il difensore Neto e il terzino Alan Ruschel, il primo a essere estratto vivo dal fango e l'unico dei tre a riuscire poi a tornare a giocare a calcio a livello professionistico.

L'abbraccio del mondo e la rinascita

Il mattino seguente il calcio si fermò, unito da un dolore senza bandiere. A Medellín, nello stadio Atanasio Girardot che avrebbe dovuto ospitare la finale, decine di migliaia di tifosi colombiani si riunirono vestiti di bianco con candele e fiori per onorare gli avversari mai arrivati. Su richiesta formale dello stesso Atlético Nacional, la Conmebol assegnò a tavolino la Copa Sudamericana 2016 alla Chapecoense: una coppa vinta nel modo più straziante, ma diventata simbolo eterno di fratellanza sportiva. A Chapecó la ricostruzione partì dalle macerie emotive e tecniche. Sostenuta dalla solidarietà dei club brasiliani, che prestarono gratuitamente decine di giocatori, la squadra tornò in campo già nel gennaio del 2017. Gli anni successivi non sono stati semplici, segnati da retrocessioni, crisi finanziarie e lunghe battaglie legali per i risarcimenti, fino al riscatto sportivo culminato con il ritorno nella massima serie brasiliana alla fine del 2025. Oggi, a 10 anni di distanza da quella notte, la Chapecoense continua a scendere in campo portando sul petto una stella in più e nel cuore il ricordo di chi su quell'aereo ha lasciato la vita, inseguendo il diritto di sognare.