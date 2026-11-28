Il pilota italiano ha conquistato l'ultima pole position della stagione, precedendo la Ducati ufficiale di Marc Marquez, fresco dell'annuncio del ritiro dalle competizioni, oltre a Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse. Nel pomeriggio, alle ore 15, è in programma la Sprint Race

Marco Bezzecchi, in sella ad una Aprilia ufficiale, ha firmato l'ultima pole position della stagione in vista del Gran Premio di Valencia, classe MotoGp. Si tratta della gara che chiude, di fatto, il 2026 della classe regina delle due ruote. Il pilota riminese ha preceduto la Ducati ufficiale di Marc Marquez, fresco dell'annuncio del ritiro dalle competizioni, e Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse. Quarto Alex Marquez su Ducati team Gresini davanti all'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin. Nel pomeriggio, alle ore 15, è in programma la Sprint Race.

I tempi ed il resto della griglia

Bezzecchi ha conquistato la pole position scendendo sotto il muro dell'1'28" e tagliando il traguardo in 1'27"844, rifilando 0"463 allo spagnolo neo campione del mondo Marquez. Terzo, come detto, l'altro iberico Raul Fernandez a 0"589. In seconda fila Alex Marquez (Ducati Gresini), Jorge Martin (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR6). Nel resto della griglia ecco Bastianini, Espargaro, Aldeguer, Acosta, Ogura e Mir.

L'addio a sorpresa di Marquez

Nelle scorse ore il mondo delle due ruote è rimasto sorpreso dall'annuncio di Marc Marquez che ha deciso ufficialmente di porre fine alla sua lunga e vincente carriera. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati ha infatti confermato il proprio ritiro dalla MotoGP, scegliendo di concludere la carriera al termine della stagione in corso. Lo ha fatto mostrando una serie di cartelli alle telecamere durante le prime prove libere proprio del GP di Valencia. Domenica scorsa, a Portimao in Portogallo, il numero 93 ha conquistato il decimo titolo mondiale della sua carriera.