Lo show sarebbe dovuto inziare il 26 novembre mattina ma la pioggia e soprattutto il forte vento previsto hanno costretto gli organizzatori a rimandarla a sabato

La tradizionale parata di Thanksgiving a New York, organizzata per il giorno del Ringraziamento dai grandi magazzini Macy's, è stata rinviata a causa del maltempo. Lo show sarebbe dovuto inziare il 26 novembre mattina ma la pioggia e soprattutto il forte vento previsto hanno costretto gli organizzatori a rimandarla a sabato prossimo. Quest'anno si celebrano i cento anni dell'evento che attira centinaia di migliaia di persone lungo le strade del percorso. Gli organizzatori temevano che il forte vento potesse mettere a dura prova i palloni gonfiabili che, per tradizione, sfilano a Manhattan.