Black Friday 2026, le migliori offerte e gli sconti da non perdere oggi 27 novembre
È la giornata clou del Black Friday, anche se il periodo di sconti su Amazon è iniziato il 19 novembre e terminerà lunedì 30. Sulla piattaforma è possibile fare ottimi affari nell’acquisto di ogni tipologia di prodotti, da quelli tecnologi a quelli per l’arredamento, passando per gioielli, giochi, abbigliamento. Gli sconti sono molto interessanti e permettono risparmi anche di diverse centinaia di euro, con offerte per tutte le tasche
- Su Amazon è il giorno “ufficiale” del Black Friday 2026 anche se sulla piattaforma gli sconti sono cominciati il 19 novembre e finiranno il 30 dello stesso mese. Si possono fare affari su ogni tipologia di prodotti, da quelli tecnologi all’arredamento, passando per gioielli, giochi, abbigliamento, con risparmi anche di alcune centinaia di euro per ogni acquisto. I prezzi sono stati rilevati il 27 novembre.
- Con le offerte del Black Friday è possibile acquistare l’Amazon Kindle Colorsoft 16 GB a 164,99 euro, con un risparmio del 45% rispetto al prezzo consigliato di 299,99 euro. Si tratta del modello 2024, con schermo a colori Colorsoft da 7" ad alto contrasto e delicato per gli occhi. Anche l’evidenziatore è a colori, ideale per le maratone di lettura: una singola ricarica con il caricabatterie USB-C dura fino a 8 settimane.
- L’aspirapolvere senza filo Dyson V8 Cyclone è in offerta a 229,00 euro, il 43% in meno del prezzo consigliato (399 euro). Grazie alla spazzola Motorbar districa ed elimina i peli degli animali. La bocchetta a lancia consente di raggiungere fino a 178 mm in profondità negli spazi più stretti, fino a 1,2 cm. 150 AW di aspirazione costante e potente. 15 cicloni intensificano il flusso d’aria e rimuovono continuamente la polvere fine. Fino a 60 minuti di autonomia con la batteria avanzata agli ioni di litio a 7 celle. Sistema di separazione Root Cyclone.
- Per chi ama cucinare, ecco la friggitrice ad aria Philips Airfryer 5000, a 179,99 euro, con risparmio del 33% rispetto al prezzo consigliato di 269,99 euro. Combina vapore e frittura ad aria per risultati croccanti all’esterno e teneri all’interno, preservando l’87% dei nutrienti. La tecnologia RapidAir Plus regala risultati con fino al 90% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Doppio cestello 6L + 3L in cui è possibile cucinare contemporaneamente. Pulizia automatica SteamClean.
- Il rasoio elettrico Braun Serie 7 si compra in offerta a 49,99, il 50% di sconto sul prezzo consigliato (99,99 euro). Rasatura e rifinitura professionali all-in-one, regolabarba 12in1. Lama ProBlade ultra affilata a vita e Tecnologia Autosense. Testina PrecisionShave, rasoio elettrico barba e capelli con 14 lunghezze di taglio da 3 a 21 mm. Tecnologia SkinGuard, per la massima sicurezza e comfort anche sulle aree sensibili del corpo. 100% impermeabile con impugnatura AquaGrip. Batteria Li-Ion: fino a 120 minuti di autonomia senza cavo.
- Lo smartwatch Google Pixel Watch 5 (41mm), colore argento/grigio nebbia è scontato su Amazon a 262,42 € euro, con un risparmio del 37% sul prezzo consigliato (419,00 euro). Con display bombato, tracker completo per monitorare di salute e benessere, assistente virtuale Gemini. Oltre 50 attività, sistema di monitoraggio del sonno più accurato di sempre. Fino a 40 ore di autonomia. Con soli 15 minuti di ricarica, la batteria dura 15 ore.
- La piastra professionale ghd Gold Styler (26 mm), si compra a 149,99 euro, il 42% in meno del prezzo consigliato (259,00 euro). Fusto arrotondato per creare ricci definiti, onde naturali e beach waves, con tecnologia Dual-Zone dotata di sensori termici per mantenere la temperatura di styling a 185 °C. Lamelle lisce, sagomate e basculanti.
- Il giradischi Sony PS-LX5BT costa 224,93 euro, con un risparmio del 44% sul prezzo consigliato (399,00 euro). Trazione a cinghia completamente automatica con funzionamento one-touch. Suono caldo e dettagliato, tracciamento stabile, minore usura e resa chiara garantita dalla testina MM e dalla pressione ottimizzata della puntina. Switch di gain regolabile (LOW/MEDIUM/HIGH) e uscita audio placcata oro. Rotazione stabile grazie al cabinet antivibrazione, piatto in alluminio pressofuso e tappetino in gomma antiscivolo. Bluetooth con supporto aptX.
- Il set Lagostina Ingenio Pastel è in sconto a 109,98 euro, il 35% in meno del prezzo consigliato (169,99 euro). 11 pezzi: include 2 padelle (22-28 cm), 1 wok 26 cm, 2 casseruole con coperchio in vetro (16-20 cm), 2 coperchi in plastica (16-20 cm) e 2 manici rimovibili Ingenio coordinati. Color Nettuno, manico rimovibile testato per supportare fino a 10kg, rivestimento antiaderente Mineralia. Compatibili con piani cottura a gas, elettrici, in vetroceramica, a induzione e adatti al forno (tranne coperchi in vetro e manici). Indicatore Thermo-signal.
- Il trolley da cabina Samsonite Intuo è in offerta a 149,99 euro, con un risparmio del 32% sul prezzo consigliato (219,00 euro). Giallo, rigido espandibile, 55H x 40W x 20D cm, 39/45 L, 2.3 kg. Spinner 55, lucchetto TSA008 a 3 cifre integrato per la massima sicurezza. L'interno ha un divisorio fisso con 2 tasche con zip e cinghie di imballaggio regolabili incassate. L’Intuo è realizzato in polipropilene leggero e resistente ai graffi.
- Al prezzo di 222,74 euro è possibile acquistare il Set Angelic di Swarovski, risparmiando il 51% sul prezzo consigliato di 450,00 euro. Tre pezzi coordinati, un look completo e un design senza tempo che funziona per ogni occasione. Taglio Round, bianco, placcato rodio. Cristalli brillanti che mantengono la loro lucentezza nel tempo.
- Lo zaino Eastpak Padded Pak’r è in vendita su Amazon a 28,00 euro, scontato del 49% rispetto al prezzo consigliato di 55,00 euro. Capacità pratica 24L: ampio scomparto principale per documenti A4, libri e oggetti essenziali più tasca frontale con zip per accesso rapido. Misure compatte (40 x 30 x 18 cm) per il perfetto equilibrio tra capacità e facilità di trasporto. Impermeabile, spallacci regolabili imbottiti e schienale confortevole per un trasporto pratico anche a pieno carico.
- L’enorme garage Hot Wheels costa 73,99 euro, il 34% in meno del prezzo mediano (112,05 euro). Si tratta di una torre verticale in cui parcheggiare più di 100 macchinine. Comprende set di gioco e 2 macchinine, set pista con Robo T-Rex. Si può collegare al sistema Hot Wheels id! collegando il portale Hot Wheels id (in vendita separatamente) per scansionare una macchinina, sfidare gli avversari, fuggire dal dinosauro e e vincere.
- Tra le offerte del Black Friday Amazon c’è la Barbie Dreamhouse a 157,99 euro (risparmio del 49% sul prezzo consigliato di 309,99 euro). La Casa dei Sogni è completamente arredata con 9 aree totali tra spazi interni ed esterni, 2 piscine e 2 scivoli, oltre a più di 65 accessori. È composta da due strutture che possono essere unite in una grande villa o collegate tra loro da un ponte. L’ascensore funzionante consente di spostarsi tra i piani ed è progettato anche per l'accesso delle bambole in sedia a rotelle.
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