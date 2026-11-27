È la giornata clou del Black Friday, anche se il periodo di sconti su Amazon è iniziato il 19 novembre e terminerà lunedì 30. Sulla piattaforma è possibile fare ottimi affari nell’acquisto di ogni tipologia di prodotti, da quelli tecnologi a quelli per l’arredamento, passando per gioielli, giochi, abbigliamento. Gli sconti sono molto interessanti e permettono risparmi anche di diverse centinaia di euro, con offerte per tutte le tasche