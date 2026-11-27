Foglio di via da Civitavecchia per Simone Carabella. Il questore della provincia di Roma ha adottato nei confronti dell'influencer il provvedimento, con il divieto di ritorno nel Comune per un periodo di un anno. Come si legge nella misura, lo scorso ottobre Carabella si era recato in un centro di preghiera di fede islamica nel Comune di Civitavecchia e, una volta all'interno, “avrebbe assunto atteggiamenti di scherno e provocatori nei confronti dei fedeli presenti, consumando prodotti alimentari di derivazione suina e determinando l’interruzione del momento di raccoglimento religioso”. Poi, prima di allontanarsi dal luogo di culto, avrebbe prospettato ai presenti l’ipotesi di tornare anche nei giorni successivi per replicare lo stesso comportamento.