Il figlio è stato arrestato

Dopo aver colpito con un coltello alla gola il padre l'omicida ha chiamato il 112 e avrebbe confessato l'omicidio. Sul posto la Squadra volante e la Squadra Mobile della Polizia e i sanitari del 118 che, purtroppo, altro non hanno potuto fare che constatare la morte dell'uomo. Il figlio è stato arrestato.