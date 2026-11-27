Un uomo è stato ucciso la notte scorsa dal figlio. E' accaduto intorno a mezzanotte in una abitazione, in via Flavia, a Trieste. Sul caso indaga la Polizia
Omicidio nella notte appena trascorsa a Trieste in una abitazione alla periferia della città. Un uomo di 65 anni è stato accoltellato dal figlio di 35 ed è morto poco dopo.
Il figlio è stato arrestato
Dopo aver colpito con un coltello alla gola il padre l'omicida ha chiamato il 112 e avrebbe confessato l'omicidio. Sul posto la Squadra volante e la Squadra Mobile della Polizia e i sanitari del 118 che, purtroppo, altro non hanno potuto fare che constatare la morte dell'uomo. Il figlio è stato arrestato.