Vanno avanti le indagini sulla morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia. Nelle ultime ore è stata ritrovata una lettera-testamento nella quale De Gennaro aveva scritto: "Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria e non ho mai chiesto nulla per me". Il ritrovamento mentre è stata rinviata l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta, a pochi giorni dai funerali che si terranno lunedì a Roma nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica: sarà presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Il rinvio

L'udienza davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta che dovrà decidere sulle misure cautelari chieste per i 4 coindagati di De Gennaro, accusati di depistaggio aggravato alla mafia, è stata rinviata al 17 dicembre. Era fissata al primo dicembre, ma i legali hanno chiesto un rinvio per l'enorme mole di carte da leggere. Il Riesame era stato investito del caso dopo che la Procura di Caltanissetta si era vista respingere dal gip la richiesta di misura per De Gennaro, dei suoi collaboratori Massimo Carnicelli, Donatella Peruzzi e Francesco Pacetto e del pentito Totuccio Contorno. Proprio per Contorno potrebbe essere riattivato il programma di protezione da cui era uscito trent'anni fa a causa del clamore mediatico nato dall'inchiesta sul presunto depistaggio e dalla morte di De Gennaro.