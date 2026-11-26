Introduzione
Maltempo in diverse regioni italiane: in Campania l'allerta arancione provoca frane, allagamenti ed esondazioni, con l'Alveo Comune Nocerino fuori dagli argini a San Marzano sul Sarno. A Napoli disposta la chiusura di scuole e cimiteri. Allerta gialla anche in Toscana, dove sono previste piogge e criticità idrogeologiche e idrauliche.
Quello che devi sapere
Frane e allagamenti in Campania
Allerta meteo arancione su quasi tutto il territorio della Campania: si registrano frane, allagamenti ed esondazioni nel Napoletano e nel Salernitano. A Napoli, uno smottamento lungo una strada privata di accesso a un parco residenziale ha creato apprensione per la vicinanza di un condominio con 30 nuclei familiare. Fortunatamente non è stato necessario sgomberare l'edificio. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), attivato a seguito della segnalazione dell'VIII Municipalità. Nelle prossime ore sarà impiegato un mezzo speciale dei vigili del fuoco per rimuovere i detriti e ripristinare la piena percorribilità dell'accesso principale.
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Esonda il Sarno: "È emergenza"
Per la forte pioggia si sono verificati allagamenti a Torre Annunziata, Pompei, Casandrino, Giugliano, Marano, con strade interrotte temporaneamente. Allagamenti anche in provincia di Salerno, in particolare a Scafati e a San Marzano sul Sarno. Proprio il sindaco di quest'ultimo paese - Andrea Annunziata - ha confermato l'esondazione "dell'Alveo Comune Nocerino all'altezza del ponte di via Berlinguer, ma non solo lì. Con poca pioggia e siamo in emergenza. Figuriamoci con le precipitazioni previste per le prossime ore. Ci sono allagamenti in vaste aree. Speriamo che diminuiscano. Altrimenti deve intervenire l'Esercito perché non ce la facciamo. Le prossime ore si preannunciano più dure. Affrontiamo i disagi con la Protezione civile comunale. Ma potrebbe esserci bisogno di intervenire in maniera massiccia".
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Scuole chiuse a Napoli e Salerno
ll Comune di Napoli ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado e dei cimiteri, sull'intero territorio cittadino per il 26 novembre. Osservate speciali anche le isole di Ischia e Procida. Date le condizioni meteorologiche, per alcune ore si è resa necessaria la sospensione dei collegamenti marittimi veloci e, in vista del peggioramento, i sindaci dei Comuni ischitani e di Procida hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a quella di parchi, giardini pubblici e cimiteri. Stessa decisione anche nel territorio cittadino di Salerno dove il sindaco Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie, oltre che dei servizi per l'infanzia (nidi e micronidi pubblici e privati).
L'allerta arancione in Campania
La Protezione Civile della Regione Campania, visto il peggioramento delle condizioni meteo sull'intero territorio regionale, ha prorogato fino alle ore 14 di oggi, giovedì 26 novembre, l'allerta arancione (ad eccezione di Alta Irpinia, Sanni e Tanagro, dove resta gialla). Previsto inoltre vento forte con raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Allerta arancione per rischio idrogeologico anche in Molise, nell'Alto Volturno-Medio Sangro e gialla per temporali a Termoli e nel resto della zona Litoranea.
Allerta gialla in Toscana
La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha esteso il codice giallo in corso per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore a tutto il bacino dell'Arno, dell'Ombrone grossetano e del Reno. L'allerta resta in vigore fino alle ore 16 di oggi, giovedì 26 novembre.
Il meteo di oggi al Nord
Sulle regioni settentrionali è in transito una perturbazione. La giornata è contraddistinta da un tempo decisamente instabile e con precipitazioni diffuse sui settori alpini, prealpini e medio alte pianure di Lombardia e Triveneto. La neve scende sulle Alpi sopra i 900-1100 metri. Avanzano schiarite sul resto delle regioni. Venti di Libeccio, mari generalmente molto mossi. Per le temperature, valori massimi attesi tra i 5-6°C di Trento e Bolzano e i 10-12°C delle città di pianura.
Il meteo di oggi al Centro
Una perturbazione atlantica interessa anche alcune regioni del Centro. La giornata vede tempo compromesso dalle piogge su Toscana, Umbria e Lazio, anche se non mancano locali pause asciutte o schiarite soleggiate. Meno piogge e più schiarite sui settori adriatici. Spruzzate di neve sugli Appennini mediamente sopra i 1500 metri. Venti di Libeccio, mari molto mossi. Lato temperature, valori massimi compresi tra i 10°C di l'Aquila e i 19°C di Pescara.
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Il meteo di oggi al Sud
Il fronte atlantico interessa anche il Sud. La giornata vede generali condizioni di maltempo con piogge diffuse, più consistenti su Campania e Calabria tirrenica, moderate sui settori ionici, quasi assenti sulla Puglia settentrionale e Sicilia sudorientale. I venti soffiano da Libeccio, con mari generalmente mossi o molto mossi, anche agitato lo Ionio. Per le temperature, valori massimi attesi tra i 12°C di Potenza e i 17-19°C di molte città.
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