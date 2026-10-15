Introduzione

Le prime proiezioni stagionali sull'inverno 2026-2027 indicano che il possibile sviluppo di un Super El Niño potrebbe influenzare in modo significativo l'andamento della stagione fredda. Secondo un'analisi del meteorologo Andrej Flis pubblicata da Severe Weather Europe, il fenomeno potrebbe favorire nevicate abbondanti in alcune aree del Nord America, mentre gran parte dell'Europa rischia di registrare accumuli nevosi inferiori alla media. Il Super El Niño è legato al forte riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico tropicale e il suo picco di intensità è atteso tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno.