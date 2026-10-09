Meteo, le prime nevicate dell'autunno: dal Passo dello Stelvio a SestriereCronaca
Mentre sul resto della penisola si assiste a una fase di maltempo, con precipitazioni e temporali in diverse zone del Centro e del Sud, su alcune località alpine si sono registrate le prime nevicate della stagione. La neve è tornata al Passo dello Stelvio, a circa 2.757 metri di altitudine, e ha raggiunto anche Sestriere, in provincia di Torino, a circa 2.000 metri di quota
L’autunno porta i primi fiocchi di neve sulle Alpi. Mentre sul resto della penisola si assiste a una fase di maltempo, con precipitazioni e temporali in diverse zone del Centro e del Sud, su alcune località alpine si sono registrate le prime nevicate della stagione. La neve è tornata al Passo dello Stelvio, a circa 2.757 metri di altitudine, e ha raggiunto anche Sestriere, in provincia di Torino, a circa 2.000 metri di quota. I fiocchi sono caduti anche su Pragelato e Claviere, tra i 1.600 e i 1.800 metri.
Le prime nevicate
Mentre su alcune località alpine si assiste alle prime nevicate, sul resto dello Stivale si registrano condizioni meteorologiche particolarmente instabili, soprattutto su Lazio e Campania, dove è stata emessa un'allerta arancione. Mentre in altre 14 regioni è scattata un’allerta gialla. Si tratta di Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.