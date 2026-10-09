Mentre sul resto della penisola si assiste a una fase di maltempo, con precipitazioni e temporali in diverse zone del Centro e del Sud, su alcune località alpine si sono registrate le prime nevicate della stagione. La neve è tornata al Passo dello Stelvio, a circa 2.757 metri di altitudine, e ha raggiunto anche Sestriere, in provincia di Torino, a circa 2.000 metri di quota

L’autunno porta i primi fiocchi di neve sulle Alpi. Mentre sul resto della penisola si assiste a una fase di maltempo, con precipitazioni e temporali in diverse zone del Centro e del Sud, su alcune località alpine si sono registrate le prime nevicate della stagione. La neve è tornata al Passo dello Stelvio, a circa 2.757 metri di altitudine, e ha raggiunto anche Sestriere, in provincia di Torino, a circa 2.000 metri di quota. I fiocchi sono caduti anche su Pragelato e Claviere, tra i 1.600 e i 1.800 metri.