Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meteo, le prime nevicate dell'autunno: dal Passo dello Stelvio a Sestriere

Cronaca
Andrea Vuolo Instagram

Mentre sul resto della penisola si assiste a una fase di maltempo, con precipitazioni e temporali in diverse zone del Centro e del Sud, su alcune località alpine si sono registrate le prime nevicate della stagione. La neve è tornata al Passo dello Stelvio, a circa 2.757 metri di altitudine, e ha raggiunto anche Sestriere, in provincia di Torino, a circa 2.000 metri di quota

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

L’autunno porta i primi fiocchi di neve sulle Alpi. Mentre sul resto della penisola si assiste a una fase di maltempo, con precipitazioni e temporali in diverse zone del Centro e del Sud, su alcune località alpine si sono registrate le prime nevicate della stagione. La neve è tornata al Passo dello Stelvio, a circa 2.757 metri di altitudine, e ha raggiunto anche Sestriere, in provincia di Torino, a circa 2.000 metri di quota. I fiocchi sono caduti anche su Pragelato e Claviere, tra i 1.600 e i 1.800 metri.

Le prime nevicate

Mentre su alcune località alpine si assiste alle prime nevicate, sul resto dello Stivale si registrano condizioni meteorologiche particolarmente instabili, soprattutto su Lazio e Campania, dove è stata emessa un'allerta arancione. Mentre in altre 14 regioni è scattata un’allerta gialla. Si tratta di Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Vedi anche

Maltempo, 9 feriti per tromba marina a Marsala. Allerta al Centro-Sud

Cronaca: Ultime notizie

Banda minicar nera a Roma, cinque aggressioni. Vertice in Procura

Cronaca

Continuano le indagini dopo l’aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Iacopini e...

Sciopero Atm Milano, stop metro, bus e tram: orari e fasce di garanzia

Cronaca

Per la giornata di oggi, 9 ottobre, è stato indetto uno sciopero del personale di Atm che...

Maltempo, allerta arancione su Lazio e Campania

Cronaca

L’Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando...

Furto da 5 milioni alla Marchesi Antinori, rubate 30mila bottiglie

Cronaca

I ladri, almeno sette persone, hanno agito nella notte di domenica 4 ottobre. Hanno disattivato...

Milano, cameriere denuncia: picchiato per foto a Fedez in discoteca

Cronaca

Un 22enne ha presentato denuncia alla polizia sostenendo di essere stato malmenato per aver...

Cronaca: i più letti