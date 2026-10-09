Maltempo, allerta arancione su Lazio e Campania

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Maltempo, allerta meteo arancione su Lazio e Campania. Gialla in altre 14 regioni

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

L’Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali che potrebbero assumere localmente forte intensità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi valutato un’allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del Paese, dal Nord alle isole maggiori. Ecco le previsioni.

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Quello che devi sapere

L'ondata di maltempo

Nelle prossime ore la perturbazione interesserà soprattutto il Centro-Sud, con fenomeni più intensi lungo il versante tirrenico e nelle zone appenniniche. Le precipitazioni potranno presentarsi in forma sparsa o diffusa, con rovesci temporaleschi localmente violenti. I temporali potranno essere accompagnati da raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica. Le regioni coinvolte sono Lazio, Campania, Abruzzo e Molise. Ma sono previste precipitazioni anche su Basilicata, Calabria e Sicilia.

 

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Allerta arancione nel Lazio

Nel Lazio l’allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico interessa le zone del Bacino del Liri, dei Bacini Costieri Sud e dell'Aniene, con possibili allagamenti localizzati, innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, difficoltà nella circolazione e fenomeni di instabilità dei versanti.  

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Allerta anche in Campania

Da diverse ore anche la Campania è interessata dall'ondata di maltempo, con temporali, raffiche di vento e fulmini. L'allerta arancione, attiva fino alle 15 di oggi 9 ottobre, comprende tutti i comuni della Piana campana, Napoli, i territori ricompresi nell'area vesuviana e le isole del Golfo ha spinto molti sindaci a tenere chiuse le scuole oggi. Sul resto della regione, fino alle 15, resta in vigore l'allerta meteo di colore giallo.

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I danni in Campania

Le forti precipitazioni hanno già provocato danni e disagi in diverse aree della regione, con rami spezzati, interruzioni di energia elettrica e allagamenti segnalati a Napoli e in vari comuni della provincia. Molti gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Napoletano, tra cui a Melito per rimuovere una grondaia e dei calcinacci pericolanti da un edificio. Attualmente risulta momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 7 Quater via Domitiana, dal chilometro 46,800 al chilometro 43,100 all'altezza di Giugliano in Campania. 

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Parchi chiusi a Napoli

A Napoli, per la giornata di oggi 9 ottobre, i parchi cittadini resteranno chiusi, così come anche gli impianti sportivi all'aperto. Si tratta dei parchi di Ascarelli, Antonio Juliano/Caduti di Brema, San Pietro a Patierno, Polifunzionale di Soccavo, Polivalente Nestore, Palavesuvio, Virgiliano. A causa del maltempo, è stata disposta anche la chiusura della pista di atletica del Maradona e dei cimiteri cittadini.  

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Scuole chiuse in vari comuni campani

Per la giornata di oggi, in 46 Comuni campani, tra cui Capri, le scuole restano chiuse. A Salerno, è stata disposta la sospensione dell'attività didattica nella scuola secondaria di primo grado Torquato Tasso, dove sono in corso lavori di manutenzione a seguito di infiltrazioni d'acqua. Sul capoluogo salernitano, nella notte, si è abbattuta tempesta di fulmini e acquazzoni. In Irpinia, invece, il massiccio di Montevergine è stato interessato da abbondanti precipitazioni. È attesa in giornata ancora instabilità con possibili piogge.  

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Tromba marina a Trapani

Una doppia tromba marina ha colpito la zona del porto di Marsala in provincia di Trapani, provocando danni a edifici, auto e coltivazioni. I due vortici si sono sviluppati sul mare, sotto una formazione temporalesca, a poca distanza dalla costa. Sempre a Marsala è stata colpita anche la scuola De Gasperi in via Nazionale e alcune persone sono rimaste ferite. Mentre a Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone.

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Allerta gialla in altre 14 regioni

Il maltempo non riguarda soltanto Lazio e Campania. Per venerdì 9 ottobre il quadro delle allerte comprende anche 14 regioni interessate da un’allerta gialla, seppure con differenze tra i territori e tra le tipologie di rischio. Si tratta di Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Su specifiche zone è stata emessa un'allerta gialla, così come sulle aree del Lazio e della Campania non interessate dal livello arancione.

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Le previsioni di oggi 9 ottobre

  • Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o localmente coperto. Attese piogge irregolari che interesseranno maggiormente il Nordest, alternate a schiarite in Lombardia. Maggiori spazi soleggiati in Piemonte e sul Trentino Alto Adige. Temperature massime attese tra i 20 e i 23°C gradi su tutte le città.
  • Centro e Sardegna: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile, con possibili precipitazioni irregolari su molte regioni, più forti sul Lazio. Valori massimi compresi tra i 18-19°C a L'Aquila e Campobasso e i 23-24°C ad Ancona, Firenze e Pescara.
  • Sud e Sicilia: Cielo spesso coperto o molto nuvoloso, con piogge localmente intense in Campania e modeste sul resto delle regioni. Nel corso della serata peggioramenti diffusi in Sicilia.  Temperature massime attese tra i 21-22°C a Napoli e Potenza e i 27°C a Bari e Catanzaro.

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Le previsioni di domani 10 ottobre

  • Nord: La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso salvo piovaschi sulle Dolomiti. Valori massimi attesi tra i 20 e i 21°C su tutte le città.
  • Centro e Sardegna: Tempo più asciutto e soleggiato su Toscana, Umbria e Sardegna. Sulle regioni adriatiche e sul Lazio invece maggiore instabilità, con precipitazioni diffuse e localmente anche temporalesche. Massime comprese tra i 17 e i 23°C su gran parte delle città.
  • Sud e Sicilia: A causa della perturbazione, la giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile e a tratti perturbato. Previste precipitazioni su tutte le regioni, forti in Campania e localmente sotto forma di temporale. Temperature massime attese tra i 17 e i 24°C su gran parte delle città.

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