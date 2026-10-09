Maltempo, allerta arancione su Lazio e Campania

Maltempo, allerta meteo arancione su Lazio e Campania. Gialla in altre 14 regioniCronaca
Introduzione
L’Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali che potrebbero assumere localmente forte intensità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi valutato un’allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del Paese, dal Nord alle isole maggiori. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
L'ondata di maltempo
Nelle prossime ore la perturbazione interesserà soprattutto il Centro-Sud, con fenomeni più intensi lungo il versante tirrenico e nelle zone appenniniche. Le precipitazioni potranno presentarsi in forma sparsa o diffusa, con rovesci temporaleschi localmente violenti. I temporali potranno essere accompagnati da raffiche di vento, grandinate locali e frequente attività elettrica. Le regioni coinvolte sono Lazio, Campania, Abruzzo e Molise. Ma sono previste precipitazioni anche su Basilicata, Calabria e Sicilia.
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Allerta arancione nel Lazio
Nel Lazio l’allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico interessa le zone del Bacino del Liri, dei Bacini Costieri Sud e dell'Aniene, con possibili allagamenti localizzati, innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, difficoltà nella circolazione e fenomeni di instabilità dei versanti.
Allerta anche in Campania
Da diverse ore anche la Campania è interessata dall'ondata di maltempo, con temporali, raffiche di vento e fulmini. L'allerta arancione, attiva fino alle 15 di oggi 9 ottobre, comprende tutti i comuni della Piana campana, Napoli, i territori ricompresi nell'area vesuviana e le isole del Golfo ha spinto molti sindaci a tenere chiuse le scuole oggi. Sul resto della regione, fino alle 15, resta in vigore l'allerta meteo di colore giallo.
I danni in Campania
Le forti precipitazioni hanno già provocato danni e disagi in diverse aree della regione, con rami spezzati, interruzioni di energia elettrica e allagamenti segnalati a Napoli e in vari comuni della provincia. Molti gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Napoletano, tra cui a Melito per rimuovere una grondaia e dei calcinacci pericolanti da un edificio. Attualmente risulta momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 7 Quater via Domitiana, dal chilometro 46,800 al chilometro 43,100 all'altezza di Giugliano in Campania.
Parchi chiusi a Napoli
A Napoli, per la giornata di oggi 9 ottobre, i parchi cittadini resteranno chiusi, così come anche gli impianti sportivi all'aperto. Si tratta dei parchi di Ascarelli, Antonio Juliano/Caduti di Brema, San Pietro a Patierno, Polifunzionale di Soccavo, Polivalente Nestore, Palavesuvio, Virgiliano. A causa del maltempo, è stata disposta anche la chiusura della pista di atletica del Maradona e dei cimiteri cittadini.
Scuole chiuse in vari comuni campani
Per la giornata di oggi, in 46 Comuni campani, tra cui Capri, le scuole restano chiuse. A Salerno, è stata disposta la sospensione dell'attività didattica nella scuola secondaria di primo grado Torquato Tasso, dove sono in corso lavori di manutenzione a seguito di infiltrazioni d'acqua. Sul capoluogo salernitano, nella notte, si è abbattuta tempesta di fulmini e acquazzoni. In Irpinia, invece, il massiccio di Montevergine è stato interessato da abbondanti precipitazioni. È attesa in giornata ancora instabilità con possibili piogge.
Tromba marina a Trapani
Una doppia tromba marina ha colpito la zona del porto di Marsala in provincia di Trapani, provocando danni a edifici, auto e coltivazioni. I due vortici si sono sviluppati sul mare, sotto una formazione temporalesca, a poca distanza dalla costa. Sempre a Marsala è stata colpita anche la scuola De Gasperi in via Nazionale e alcune persone sono rimaste ferite. Mentre a Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone.
Allerta gialla in altre 14 regioni
Il maltempo non riguarda soltanto Lazio e Campania. Per venerdì 9 ottobre il quadro delle allerte comprende anche 14 regioni interessate da un’allerta gialla, seppure con differenze tra i territori e tra le tipologie di rischio. Si tratta di Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Su specifiche zone è stata emessa un'allerta gialla, così come sulle aree del Lazio e della Campania non interessate dal livello arancione.
Le previsioni di oggi 9 ottobre
- Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o localmente coperto. Attese piogge irregolari che interesseranno maggiormente il Nordest, alternate a schiarite in Lombardia. Maggiori spazi soleggiati in Piemonte e sul Trentino Alto Adige. Temperature massime attese tra i 20 e i 23°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile, con possibili precipitazioni irregolari su molte regioni, più forti sul Lazio. Valori massimi compresi tra i 18-19°C a L'Aquila e Campobasso e i 23-24°C ad Ancona, Firenze e Pescara.
- Sud e Sicilia: Cielo spesso coperto o molto nuvoloso, con piogge localmente intense in Campania e modeste sul resto delle regioni. Nel corso della serata peggioramenti diffusi in Sicilia. Temperature massime attese tra i 21-22°C a Napoli e Potenza e i 27°C a Bari e Catanzaro.
Le previsioni di domani 10 ottobre
- Nord: La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, con cielo poco o irregolarmente nuvoloso salvo piovaschi sulle Dolomiti. Valori massimi attesi tra i 20 e i 21°C su tutte le città.
- Centro e Sardegna: Tempo più asciutto e soleggiato su Toscana, Umbria e Sardegna. Sulle regioni adriatiche e sul Lazio invece maggiore instabilità, con precipitazioni diffuse e localmente anche temporalesche. Massime comprese tra i 17 e i 23°C su gran parte delle città.
- Sud e Sicilia: A causa della perturbazione, la giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile e a tratti perturbato. Previste precipitazioni su tutte le regioni, forti in Campania e localmente sotto forma di temporale. Temperature massime attese tra i 17 e i 24°C su gran parte delle città.