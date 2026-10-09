Maltempo, allerta arancione su Lazio e Campania

Una doppia tromba marina ha colpito la zona del porto di Marsala in provincia di Trapani, provocando danni a edifici, auto e coltivazioni. I due vortici si sono sviluppati sul mare, sotto una formazione temporalesca, a poca distanza dalla costa. Sempre a Marsala è stata colpita anche la scuola De Gasperi in via Nazionale e alcune persone sono rimaste ferite. Mentre a Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone.