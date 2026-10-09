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Ancora maltempo sull'Italia, danni da Nord a Sud: doppia tromba d’aria a Marsala. FOTO

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Continua la prima ondata di maltempo dell'autunno 2026. Da Nord a Sud, molti i territori coinvolti. A Marsala, provincia di Trapani, si contano anche diversi feriti, tra cui alcuni bambini

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