Ancora maltempo sull'Italia, danni da Nord a Sud: doppia tromba d’aria a Marsala. FOTO
Continua la prima ondata di maltempo dell'autunno 2026. Da Nord a Sud, molti i territori coinvolti. A Marsala, provincia di Trapani, si contano anche diversi feriti, tra cui alcuni bambini
- La prima ondata di maltempo autunnale continua a battere sull'Italia. Da Nord a Sud, sono molti i territori colpiti anche nella giornata di oggi, 9 ottobre.
- Una doppia tromba d'aria marina ha causato diversi danni a Marsala, in provincia di Trapani. Dopo essersi formata nella zona del porto, si è spostata verso l'interno del territorio, provocandodanni a edifici, automobili e coltivazioni. Diversi i feriti, tra cui anche bambini.
- A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone: due persone sono rimaste ferite. Molte le immagini diffuse sui social che mostrano automobili rovesciate in varie aree della zona di Marsala.
- Sempre a Marsala, la doppia tromba d'aria marina ha investito anche la scuola De Gasperi, in via Nazionale. Sono sei i bambini dell'istituto rimasti feriti in modo lieve, alcuni dei quali sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino.
- Dopo le forti piogge di ieri, l'ondata di maltempo si è abbattuta nuovamente anche su Napoli e sulla provincia. Un albero è crollato in via Guantai Nuovi, nel centro della città, davanti alla sede dell'Inps (in foto). La zona è stata delimitata con nastro rosso. Si segnalano altri allagamenti in vari quartieri, come Fuorigrotta e Bagnoli.
- Nella notte, un fulmine ha colpito la cupola della storica chiesa di San Gaetano a Forio, sull'isola d'Ischia, provocando danni che hanno imposto la chiusura dell'edificio. Un blackout delle telecomunicazioni di oltre due ore ha isolato l'intera isola.
- Anche in Lazio il maltempo non molla la presa. In foto, Anzio, 9 ottobre.
- Già ieri si segnalavano disagi e danni in giro per tutta l'Italia. In foto, Viareggio, 8 ottobre.