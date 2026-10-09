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Maltempo, doppia tromba marina nel trapanese: auto ribaltate e feriti

Cronaca

Ingenti danni e alcuni feriti per la doppia tromba d'aria scatenatasi dal mare, nel litorale trapanese, davanti a Marsala. Auto capovolte, spazzate dal forte vento, scuole danneggiate a Petrosino e Marsala e diversi immobili e abitazioni devastati. In azione almeno sette squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale con rinforzi da Palermo e Agrigento. Due automobilisti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, un'altra decina in codice verde

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