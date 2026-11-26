Scontro sul nome dato all'abete di 26 metri che sarà acceso il 4 dicembre: da un lato, esponenti di Fratelli d'Italia, il pentastellato Stefano Buffagni e l'ex sindaco Abertini criticano l'iniziativa, accusando l'amministrazione di censurare l'identità giudaico-cristiana in nome del politicamente corretto. Dall'altro, Sala, sostenuto sul punto anche dalla consigliera di Forza Italia Deborah Giovanati, respinge le accuse definendole strumentali a fini elettorali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È polemica a Milano sul tradizionale Albero di Natale di piazza Duomo. La miccia del dibattito social su un tema che spesso infiamma animi e sensibilità religiose e rilanciato da Fratelli d'Italia ("Sala censura le nostre tradizioni") ma anche da altri esponenti politici, prevalentemente di centrodestra, è il nome scelto per l'abete che svetta ai piedi della Madonnina: Albero del Dono. Si chiama così infatti l'abete di 26 metri arrivato dal Trentino che sarà accesso il 4 dicembre alle 17, secondo il progetto incentrato sulla solidarietà voluto dal Comune. "Io rispondo che è una polemica meschina e anche un po' ignorante perché anche nel 2020 si chiamava Albero del Dono, nel 2020 andava bene e adesso no?", la replica del sindaco Giuseppe Sala. Il nome viene dal progetto che Palazzo Marino ha scelto per quest'anno. Tre sponsor sosterranno le attività di tre note realtà del terzo settore che si occupano di persone in difficoltà. E se dalle parti di Fratelli d'Italia si parla di "delirio woke", anche dalle parti del Movimento 5 Stelle il portavoce milanese Stefano Buffagni invita il Comune a dire "basta con questa esasperazione del politicamente corretto".

Sala ai critici: "Disponibile a un confronto su cristianesimo" "Tutti questi che criticano - punge Sala - se vogliono fare un confronto con me sul valore del cristianesimo sono più che disponibile: io domenica io ero messa, chi critica è un cristiano praticante per erigersi a maestro di cos'è il cristianesimo? Chiedo per un amico". E poi "la signora Dell'Acqua (vice coordinatrice milanese di FdI) era a messa? Ha da insegnarmi qualcosa sul valore del cristianesimo? Si faccia avanti, venga a trovarmi e ne discutiamo", aggiunge il sindaco replicando alle critiche che gli sono state rivolte. A chi gli ha chiesto se pensa che si stia spingendo sulla leva del cosiddetto "Islam politico", anche in vista delle elezioni, Sala si dice "assolutamente convinto di sì". "Possiamo scegliere - ha concluso il sindaco - se inseguire queste polemicucce sterili o pensare in grande fino a fine mandato. Io e chi lavora con me continueremo a pensare in grande senza farci trascinare in questo dibattito dal livello così basso". Concetto simile espresso dalla consigliera di Forza Italia, Deborah Giovanati, che sui social chiede alla politica di occuparsi di "battaglie serie" ricordando proprio l'iniziativa del 2020. Il grande abete di 26 metri, arrivato lunedì notte da Levico Terme, in provincia di Trento, sarà ufficialmente acceso venerdì 4 dicembre, dando il via così alle festività natalizie in città. Leggi anche Villaggio di Babbo Natale Gay alla Vucciria: per il Comune è abusivo