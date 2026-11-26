Sulle prime pagine, il caso di Gianni De Gennaro e le lettere scritte prima della morte: "Spero prevalga la verità". Spazio anche al rilancio di nuovi dazi da parte di Donald Trump: all'Europa il 20%. In evidenza anche lo scontro Meloni-magistrati, con la premier che afferma: "Non paghiamo gli arretrati ai giudici". Infine, l'annuncio di Federica Brignone, che lascia lo sci: "La gamba mi fa troppo male"
- In apertura il caso di De Gennaro, con la lettera-testamento pubblicata in esclusiva e scritta prima di togliersi la vita: "Io, condannato a morte". E ancora: "E' il mio testamento reale, spero prevalga la verità". Spazio anche alla Giornata contro la violenza sulle donne, con i dati sugli abusi: "Più ragazze violentate, giù l'età degli aggressori". In evidenza anche i nuovi dazi di Trump: 15% per l'Europa. In prima pagina anche l'annuncio di Federica Brignone, che si ritira dallo sci: "La gamba mi fa troppo male".
- In primo piano lo scontro tra Meloni e i magistrati: "Una sentenza dà ragione ai magistrati sugli stipendi arretrati, ma Palazzo Chigi non vuole pagarli". Spazio anche allo scontro in aula sui femminicidi, con l'ok del governo a Vannacci. In evidenza anche la lettera di De Gennaro prima della morte: "mi avrete sulla coscienza". Poi, i dazi di Trump contro l'Ue, mentre i mercati sono in calo per il caso Nvidia. In prima pagina anche il ritiro di Federica Brignone.
- In apertura Meloni che va "allo scontro" con i giudici: "Non paghiamo gli arretrati". Spazio anche al lancio di nuovi dazi da parte di Trump, con l'Ue che avverte: "Rispetti gli accordi". In evidenza anche l'appello di Mattarella per il 25 novembre: "L'impegno di tutti contro la violenza sulle donne". In prima pagina anche l'annuncio del ritiro di Federica Brignone: "La leggenda di Federica".
- Il caso De Gennaro in apertura. Nelle lettere d'addio l'ex capo della polizia scrive: "Fatto il mio dovere". Spazio anche alle banche, con il dietrofront in Manovra sul Superbonus in dieci anni. In evidenza anche Trump che rilancia dazi: all'Europa il 20%. In prima pagina anche il messaggio di Mattarella per il 25 novembre: "Uscirne si può". E infine, il ritiro dallo sci di Federica Brignone: "Sento troppo dolore, amo lo sci ma smetto".
- "Siamo tornati" è il titolo della Gazzetta sulle vittorie di Inter e Roma in Champions League. I nerazzurri superano 2-0 lo Stoccarda e la Roma strappa invece un 2-2 a Parigi contro il Psg. In primo piano anche l'addio allo sci di Federica Brignone, che spiega: "È stata una tortura, ora voglio vivere". Spazio anche al Milan, atteso ad Atene contro l'Olympiacos, e alla Juventus, che guarda a Ekhator per rinforzare l'attacco.
- In primo piano l'Inter, con Lautaro protagonista del successo per 2-0 sullo Stoccarda: terza vittoria consecutiva in Champions per la squadra di Chivu. Spazio anche alla Roma che ferma il Psg al Parco dei Principi e sfiora l'impresa: finisce 2-2. In evidenza poi il Napoli che punta Lang e la Juventus che guarda a Ekhator. In Europa League, il Milan si gioca contro l'Olympiacos le ultime possibilità di risalire la classifica. Infine, il tennis: l'Italia di Davis conquista la semifinale. E il ritiro dallo sci di Federica Brignone.
- In apertura la Juventus che guarda a Ekhator per rinforzare l'attacco: "La prova del nove". E l'appuntamento di questa sera contro l'Omonia. Spazio anche all'annuncio del ritiro di Federica Brignone: "La più grande". In evidenza anche la vittoria di Roma, che ferma il Psg con un 2-2, e Inter, che batte 2-0 lo Stoccarda. Poi l'appuntamento di oggi con Milan-Olympiacos. Infine, il tennis con la Coppa Davis e Musetti e il doppio.
- In apertura pensioni e inflazione: "Conti da rifare". Spazio anche al titoli dell'AI ancora sotto tiro: "Il Nasdaq va ko poi si rialza". In evidenza anche il Dl bollette, con Aurelio Regina che afferma: "Il tetto al gas una barriera di sicurezza". Poi, il rilancio da Jindal a 7,5 miliardi sull'ex Ilva. In prima pagina anche il rilancio dei dazi Usa: nel mirino Cina, Ue e altri 12 Paesi.
- Il ritorno delle Province è l'apertura del Fatto Quotidiano: "Più poltrone per tutti: riesumano le Province". Il disegno di legge approvato dal Cdm prevede il ritorno dell'elezione diretta di presidenti e consiglieri provinciali, con un costo stimato di 220 milioni di euro all'anno. In evidenza anche il caso De Gennaro, con le lettere lasciate dall'ex capo della polizia al pm: "Mi avrai sulla coscienza, se ce l'hai". Spazio poi a Libia e bilanci Ue: "Italia nella morsa di Macron e Merz".
- Il caso Gianni De Gennaro in apertura, con le lettere lasciate dall'ex capo della polizia prima di morire e il messaggio al pm che lo aveva indagato: "Se hai una coscienza mi avrai sulla coscienza". Spazio anche alle tensioni in Libia con la guerra che "arriva a 300 chilometri dalle coste italiane". Poi, la guerra in Ucraina: "Il gelo di Meloni, Salvini contro Kiev". In evidenza anche il caso Ranucci, che "scarica" Lavitola che "prepara nuove rivelazioni". In prima pagina anche il ritiro di Federica Brignone.
- "Intrigo a Corte" è il titolo d'apertura del Manifesto sulla proposta di "mediazione" che apre la prossima assemblea all'Aia: "Legare le mani alla Corte penale internazionale per difenderla dall'aggressione di Trump". Spazio anche al campo largo e alla "crisi per la patrimoniale". Poi, il caso di Ilyes Zahani, che torna libero: "Niente deportazione". Infine, il reato di femminicidio: "Il governo vota con Fn".
- "Arrestato 100 volte e 100 volte subito liberato" è il titolo di apertura di Libero sul caso di un borseggiatore fermato a Venezia e rimesso in libertà dal giudice, che ha ritenuto il carcere una misura "sproporzionata". Spazio anche alla patrimoniale: "Salta l'intesa, Conte e Pd si accusano". In evidenza anche "la verità su Borsellino che la sinistra nasconde" con i "rapporti con la destra" da parte del magistrato.
- Domani apre con il caso De Gennaro e le lettere scritte prima della morte. Gli investigatori: "Nelle lettere nulla sui depistaggi" e "nessun elemento su stragi e Borsellino". Spazio anche all'annuncio di nuovi dazi da parte di Trump che "prova a far dimenticare Nvidia". In evidenza anche l'approfondimento di Attilio Bolzoni: "Il flop di pm e Colosimo, se l'inchiesta boccheggia". E quello di Stefano Iannaccone: "Meloni e quei dispetti ai sindaci rossi".
- "Carte scoperte sugli abusi" è il titolo d'apertura di Avvenire sul caso dei preti abusanti, mentre "prosegue l'impegno per tutelare i minori nella Chiesa". Il Cardinale Zuppi: "Crimine atroce, chiediamo perdono". Spazio anche alla guerra in Ucraina con Begasi e Mosca che minacciano vendette, mentre l'Italia si dice "preoccupata". In evidenza anche l'arrivo di rifugiati a Roma "con i corridoi". Poi, il caso De Gennaro e le lettere prima della morte: "Ho agito per la giustizia".
- In apertura Beppe Grillo che torna al centro della scena politica e l'ipotesi di un rilancio del Movimento 5 Stelle: "Grillo si rifà il partito?". Il fondatore del Movimento avrebbe fissato per il primo dicembre a Roma un appuntamento che potrebbe segnare il suo ritorno in politica. In evidenza l'editoriale di Torchiaro: "Valori forti e idee riformiste". Spazio anche a Libia, "nuovo teatro di guerra per procura" e il caso De Gennaro, con la lettera contro il procuratore De Luca.
- In primo piano l'annuncio di nuovi dazi da parte di Trump all'Europa: "La nuova guerra dei dazi". In poche ore i mercati "bruciano 167 miliardi di euro". Spazio anche al caso De Gennaro, con la lettera indirizzata al procuratore, mentre Mattarella è atteso ai funerali. Poi, il sì del governo al "lodo Vannacci" sul reato di femminicidio. In prima pagina anche l'annuncio del ritiro di Federica Brignone: "Dolori insopportabili, lascio lo sci".