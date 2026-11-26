Potrebbe esserci stata un'imprudenza all'origine dell'investimento avvenuto nella serata di mercoledì nella stazione di Genova. Sull’incidente indaga la Polfer
Tragedia nella serata di mercoledì alla stazione di Voltri, a Genova. Un uomo di 34 anni è morto intorno alle 20 dopo essere stato investito da un locomotore in manovra nel'area dei binari tronchi. La vittima, italiana, potrebbe essere stata investita in quello che, secondo le prime indagini, sembra avere i contorni di un incidente. Potrebbe infatti esserci stata un'imprudenza all'origine dell'investimento. Le indagini sono affidate dalla Procura alla Polfer.