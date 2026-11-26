Le indagini sono scattate dalla querela di un'azienda alla luce delle anomale riduzioni di peso nell'ambito delle operazioni di rigenerazione di materiali da reintrodurre nel ciclo produttivo. E' emerso che un autista incaricato del trasporto dei cavi e dipendente di un'azienda terza estranea alle indagini era solito effettuare percorsi anomali rispetto all'itinerario ordinario, agevolando la sottrazione di parte del carico

La Guardia di finanza di Ravenna ha scoperto un giro di riciclaggio di cavi di rame con guaina in pvc, sottratti durante il trasporto, per essere immediatamente trasformati in materia prima e rivenduti da un operatore specializzato. Il profitto stimato, tenuto conto del numero delle operazioni illecite ricostruite, negli ultimi tre anni, ha riguardato circa 900 tonnellate di prodotto, pari all'equivalente di un cavo lungo 10.000 chilometri, sufficiente cioè a collegare Roma a Città del Messico.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura di Ravenna, sono scattate dalla querela di un'azienda ravennate alla luce delle anomale riduzioni di peso nell'ambito delle operazioni di rigenerazione di materiali da reintrodurre nel ciclo produttivo. Sulla base di attività di osservazione, anche attraverso droni, ricostruzione dei tracciati gps e perquisizioni degli indagati, è stato possibile scoprire che un autista incaricato del trasporto dei cavi e dipendente di un'azienda terza estranea alle indagini, era solito effettuare percorsi anomali rispetto all'itinerario ordinario, agevolando - con rapide soste in luoghi appartati - la sottrazione di parte del carico a cura del responsabile di un'impresa del settore del commercio di rottami. Quest'ultima provvedeva poi con propri macchinari a polverizzare il prodotto. L'intervento a sorpresa dei finanzieri in occasione di uno di questi viaggi ha consentito di recuperare circa 20 tonnellate di rame ancora presenti nell'azienda. Nell’operazione sono stati sequestrati presso il domicilio dell'autista un milione e 350.000 euro in contanti suddivisi in banconote di grosso taglio.