L'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia non darà tregua, concentrandosi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato avvisi per tutelare la popolazione
L'ondata di maltempo che sta sferzando l'Italia farà sentire i suoi effetti anche domani, venerdì 27 novembre, soprattutto al Centro-Sud. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di sette regioni, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Maggiori schiarite invece al Nordovest, sul Triveneto, sul versante tirrenico centrale e in Sardegna.
Le allerte meteo della Protezione civile nel dettaglio
ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA:
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
- Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese
ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA:
- Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara
- Basilicata: Basi-D Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
- Molise: Litoranea
- Puglia: Salento
- Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie
ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA:
- Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
- Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele
- Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro Puglia: Salento
- Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie
- Umbria: Chiascio - Topino, Alto Tevere, Nera - Corno
Ipa/Sky TG24
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