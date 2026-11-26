L'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia non darà tregua, concentrandosi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato avvisi per tutelare la popolazione

L'ondata di maltempo che sta sferzando l'Italia farà sentire i suoi effetti anche domani, venerdì 27 novembre, soprattutto al Centro-Sud. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di sette regioni, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Maggiori schiarite invece al Nordovest, sul Triveneto, sul versante tirrenico centrale e in Sardegna.