Nel pieno del periodo del Black Friday di Amazon - che è iniziato il 19 novembre e terminerà il 30 dello stesso mese (con la giornata clou del 27 novembre, il Black Friday vero e proprio) -, sulla piattaforma si possono risparmiare fino a 300 euro per un nuovo televisore, che salgono a 500 euro per i modelli di grandi dimensioni. E ci sono offerte per tutte le tasche
- Su Amazon il Black Friday 2026 è già iniziato: gli sconti sono cominciati il 19 novembre e finiranno il 30 dello stesso mese, ma non va dimenticato che la giornata vera e propria del Black Friday sarà venerdì 27 novembre. Fra i prodotti in offerta ci sono anche le Smart TV, dai modelli più grandi - fino a 98 pollici - fino a quelli più piccoli, con un risparmio che può raggiungere i 500 euro. I prezzi sono stati rilevati il 20 novembre.
- Fra le migliori offerte legate al Black Friday su Amazon c’è Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 50" 4K 50E8S, che con lo sconto passa da 749 euro a 426 euro. È dotato della tecnologia Hi-QLED MiniLED, che offre una luminosità intensa e un contrasto netto, e di Hi-View AI Engine, che ottimizza automaticamente la luminosità affina il contrasto e arricchisce i colori. Inoltre, la Modalità Gioco Nativa a 144 Hz rende i movimenti più fluidi.
- L’Amazon Ember Serie 2 da 40" con Fire TV scende da 349,99 euro a 199,99 euro. È dotata del più recente aggiornamento di Fire TV, che introduce un design nuovo e moderno per arrivare rapidamente ai contenuti di intrattenimento. Inoltre, grazie all’aiuto di Alexa+ basta premere il pulsante del telecomando vocale e parlare per trovare cosa guardare tra le app, gestire la Casa Intelligente o approfondire qualsiasi argomento. E proprio acquistando questa tv si ottiene l’Accesso Anticipato ad Alexa+.
- A 239 euro, invece che 349, è possibile trovare su Amazon il Panasonic Smart TV 40 pollici S65C Full HD Vivid QLED+. Lo schermo da 40 pollici Full HD (1920x1080) offre colori vivaci, un contrasto intenso e immagini realistiche. Questa Smart TV include Fire TV integrato, per accedere a migliaia di app, e il telecomando vocale per usare il controllo vocale Alexa. Non manca la Game Mode dedicata che offre latenza ultra-bassa e una frequenza di aggiornamento di 60Hz per immagini fluide e un gameplay reattivo.
- Scontato su Amazon è disponibile anche il Sony BRAVIA 3 II da 55 pollici, che scende da 969 euro a 739 euro. Dotato di movimento fluido in 4K 120 Hz e del nuovo processore XR, all’AI grazie all’AI il sistema di riconoscimento delle scene rileva, analizza e ottimizza ogni dettaglio. Con questa Smart Tv è possibile anche esplorare oltre 400.000 film ed episodi di serie tv dai servizi di streaming su Google TV, insieme a più di 10.000 app e giochi.
- In occasione del Black Friday si trova anche la Samsung Smart TV 55" QE55QN82HAUXZT Neo QLED 4K a 699 euro (invece che 899 euro), che offre immagini di altissima qualità grazie a Quantum Mini LED, Real QLED con 100% di volume cromatico e NQ HDR+. Vision AI Companion risponde alle domande sullo schermo, mentre il sistema operativo Tizen offre una navigazione intuitiva. Gaming Hub riunisce i tuoi giochi preferiti in un unico luogo, mentre Motion Xcelerator assicura un'esperienza di gioco senza interruzioni e con immagini nitide.
- È scontato a 429 euro, invece che 549 euro, il televisore LG QNED AI 55 Pollici, Serie QNED84 2025. Con design ultra slim e colori più vivaci e realistici rispetto a un TV LED tradizionale grazie alla tecnologia wide color gamut sviluppata di LG, è dotato di un telecomando puntatore con AI per cercare contenuti con l'AI Search e ricevere supporto con l'AI Chatbo. Non mancano la Filmaker Mode e un’esperienza di gaming evoluto con VRR fino a 60fps, oppure in cloud con servizi come Xbox Cloud Gaming e altri.
- Per gli amanti delle televisioni di grandi dimensioni, l’occasione è il TCL 98RM7L - RGB‑Mini LED 4K HDR10+ da 98 pollici, in offerta su Amazon a 1.999,90 euro invece che a 2.499,90 euro. La tecnologia RGB Mini LED raggiunge il 100% dello spazio cromatico BT.2020 per una resa del colore impeccabile, mentre il controllo colore RGB riduce la diafonia cromatica, garantendo tonalità più pure e brillanti. Il modello è anche dotato di Sistema audio Hi-Fi Onkyo 2.
- In offerta c’è anche lo Xiaomi TV 32 pollici 2026, che scende da 119 euro a 159 euro. Fra i suoi punti di forza un suono cinematografico grazie a Dolby Audio. Il modello è anche dotato di Fire TV, per un accesso facile a migliaia di app, Apple AirPlay e Alexa.
- In offerta a 184 euro (da 193,99 euro) c’è anche il coocaa QLED da 40 pollici, con tecnologia QLED Quantum Dot e supporto HDR10 e HLG per colori vividi e realistici. Il televisore è dotato di 1,5 GB di RAM, Dolby Digital Plus e telecomando vocale. Lo schermo a bassa emissione di luce blu aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi.
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