Nel pieno del periodo del Black Friday di Amazon - che è iniziato il 19 novembre e terminerà il 30 dello stesso mese (con la giornata clou del 27 novembre, il Black Friday vero e proprio) -, sulla piattaforma si possono risparmiare fino a 300 euro per un nuovo televisore, che salgono a 500 euro per i modelli di grandi dimensioni. E ci sono offerte per tutte le tasche