Outlook down, i migliori meme sui problemi di oggi alle email e a Microsoft 365
Il blackout protrattosi per ore ha paralizzato Microsoft 365 e Outlook, mandando in tilt le comunicazioni lavorative su scala globale. Solo nel primo pomeriggio sono emersi i primi segnali concreti di ripristino per il client di posta. In Rete, intanto, impazzavano i meme dedicati alla festa dei lavoratori per l'inaspettato blocco degli uffici
- Nella giornata di oggi, Microsoft è stata colpita da un guasto su scala globale che ha impedito per ore ad aziende e privati di accedere ai più comuni servizi online. Il malfunzionamento ha scatenato un'ondata di post e video divertenti sul web, tra scene di giubilo e preoccupazione per il momento del ripristino del corretto funzionamento
- Tra gli utenti più nostalgici c'è stato anche chi ha chiamato in causa vecchi 'aiutanti' del pacchetto Office, pronti saracasticamente a intervenire in una giornata che ha visto abbassarsi notevolmente la produttività media in ufficio
- Microsof è stata vittima dell'ironia virale del web, tra utenti sollevati al pensiero di trascorrere una giornata meno densa di impegni e chi ha invocato il ritorno del fax come ai vecchi tempi
- Dopo ore di disagi che hanno paralizzato aziende e servizi pubblici su scala globale, l'azienda ha annunciato i primi passi verso il ritorno alla normalità. Il colosso di Redmond ha comunicato di aver riscontrato "costanti miglioramenti nella disponibilità del servizio" per la piattaforma Microsoft 365 e per la posta elettronica Outlook
- Secondo l'ultimo bollettino diffuso dall'azienda tecnologica, la ripresa sta procedendo a velocità diverse a seconda delle aree geografiche. I progressi più ampi e consolidati si registrano attualmente in Nord America, mentre in gran parte dell'Europa si osservano miglioramenti costanti e nella regione Asia-Pacifico iniziano a emergere i primi segnali incoraggianti
- Nonostante gli evidenti passi avanti delle ultime ore, l'emergenza non può ancora dirsi del tutto rientrata. I sistemi di Microsoft non riescono infatti a smaltire regolarmente tutto il traffico in entrata e in uscita
- Tra i tanti meme comparsi in Rete anche alcuni dedicati ad alcune tra le più importanti saghe cinematografiche, prima fra tutte Star Trek
- Particolarmente apprezzata anche un'altra citazione cinematografica dedicata al momento in cui verrà ripristinato l'esatto funzionamento dei sistemi Microsoft e una pioggia di mail cadrà sulle teste dei malcapitati lavoratori
- Metre chi non ha esitato a prendersi gioco dei problemi globali di Outlook è stata la Royal Mail britannica, evidenziando l'efficienza del proprio servizio postale se confrontata alla posta elettronica del colosso americano