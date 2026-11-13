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Outlook down, i migliori meme sui problemi di oggi alle email e a Microsoft 365

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Il blackout protrattosi per ore ha paralizzato Microsoft 365 e Outlook, mandando in tilt le comunicazioni lavorative su scala globale. Solo nel primo pomeriggio sono emersi i primi segnali concreti di ripristino per il client di posta. In Rete, intanto, impazzavano i meme dedicati alla festa dei lavoratori per l'inaspettato blocco degli uffici

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