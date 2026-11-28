La premier ha confermato che non darà seguito agli appelli a firmare i decreti necessari per corrispondere gli arretrati stipendiali ai magistrati, riconosciuti da due sentenze. “Non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani con tutti i problemi che abbiamo in questo momento”, ha dichiarato. Anche questo si è parlato nella puntata del 27 novembre di “Numeri”, approfondimento di Sky TG24