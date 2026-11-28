Stipendi magistrati, il no di Meloni agli arretrati: quanto valgono e come si calcolano
La premier ha confermato che non darà seguito agli appelli a firmare i decreti necessari per corrispondere gli arretrati stipendiali ai magistrati, riconosciuti da due sentenze. “Non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani con tutti i problemi che abbiamo in questo momento”, ha dichiarato. Anche questo si è parlato nella puntata del 27 novembre di “Numeri”, approfondimento di Sky TG24
- Giorgia Meloni conferma che non firmerà i decreti necessari per riconoscere gli arretrati stipendiali ai magistrati, previsti da due sentenze della giustizia amministrativa relative ai trienni 2018-2020 e 2021-2023. Secondo la premier, l’adeguamento costerebbe circa un miliardo di euro, una spesa a suo parere difficilmente giustificabile alla luce delle attuali priorità del Paese. Gli stipendi dei magistrati sono stati al centro della puntata del 27 novembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.
- La sentenza del Consiglio di Stato del 2025 impone il pagamento di un miliardo per gli arretrati dei magistrati, che sono circa 11.200: questo significa che tra arretrati e aumenti si arriverebbe a circa 100 mila euro a testa.
- Solitamente il calcolo degli stipendi dei magistrati seguiva la media ponderata, applicata da Istat, legata alla media degli stipendi della Pubblica Amministrazione. La sentenza del Consiglio di Stato ribalta tutto: da adesso si passa infatti alla media semplice.
- Una differenza di non poco conto: con la media semplice, infatti, gli stipendi dei magistrati subiscono un rialzo che può arrivare fino a quasi il doppio rispetto a quello che risulta con la media ponderata.
- In Manovra è già stato previsto un Fondo “sentenze” dal valore di 1,9 miliardi: la metà di questo sarà destinato ai magistrati. Un pagamento che in ogni caso arriverà anche se la presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato di non voler firmare il provvedimento: a mettere la firma e la parola “fine” potrebbe essere quindi un commissario ad acta, che arriverebbe entro fine gennaio.