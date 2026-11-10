Manovra 2027, quanti sono i fondi destinati (per ora) alla cybersicurezza? Cosa sappiamo
I fondi per la Difesa e le risorse destinate dal governo Meloni al settore della cybersecurity animano il dibattito politico, soprattutto dopo gli attacchi hacker di queste settimane che hanno colpito diversi Paesi europei, compresa l’Italia. Anche di questo argomento si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 9 novembre
- Uno dei fronti del dibattito sulla Manovra, l’ultima di questo governo Meloni, riguarda il tema delle risorse destinate dalla Legge di bilancio alla cybersicurezza. Un tema diventato sempre più centrale dopo gli attacchi hacker di queste settimane che hanno colpito diversi Paesi europei, compresa l’Italia, e diversi settori. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 9 novembre.
- Nei giorni scorsi, commentando i recenti attacchi hacker e tornando sulle polemiche per i fondi della Manovra destinati alla difesa, la premier Giorgia Meloni aveva detto: “Quando noi parliamo di spese di difesa e sicurezza, in un tempo come questo, non stiamo parlando semplicemente di armi. Stiamo parlando di mettere in sicurezza la quotidianità dei cittadini”. "Siamo in piena emergenza hacker e tagliano risorse alla cybersicurezza", ha invece attaccato l’opposizione.
- La polemica, quindi, riguarda i fondi destinati alla cybersicurezza. Il governo ha ribadito la sua posizione: l'aumento dei fondi per la Difesa serve anche a rafforzare la capacità di prevenire e contrastare la minaccia ibrida. Ma quante volte compare il termine “cybersicurezza” – o espressioni analoghe - nella Manovra? Zero volte. Nella Relazione tecnica alla Manovra, invece, compare quattro volte.
- Nella Relazione tecnica alla Manovra, che è quel documento molto importante che dà i dettagli tecnici di tutte le misure, come detto il termine “cybersicurezza” – o espressioni analoghe - compare quattro volte. Non è, quindi, molto presente. Non solo: le citazioni nella Relazione tecnica sono per voci che in realtà sono dei tagli.
- I tagli contenuti nella Manovra sulla cybersicurezza per l’anno 2027, ad esempio, sono i seguenti: si tagliano circa 600mila euro alla Cybersecurity per la motorizzazione civile, si taglia un milione e mezzo per la Cybersecurity del garante dei detenuti, si taglia mezzo milione per la Strategia nazionale di Cybersicurezza. Si tratta di circa 2,6 milioni di euro tagliati: una cifra irrisoria nell’ambito della spesa della Manovra, ma comunque un segno meno sul tema.
- Nella Manovra, quindi, al momento non sembrano esserci segnali evidenti di maggior impegno - anche finanziario - per la cybersicurezza. Ci sono delle voci sparse, in altri ambiti, che riguardano la cybersicurezza: ad esempio nelle Missioni all’estero è citato il fatto che in quegli 8 milioni in più ci sono anche questioni di Cybersecurity, ma non tutti gli 8 milioni e non sappiamo quant’è la cifra.
- Un altro esempio riguarda un provvedimento che interessa le aziende: sono previsti degli sgravi fiscali per le aziende che investono nel Cloud Computing e oltre ad altre cose, con un totale di circa 30 milioni nel 2027, c’è una parte che rientra nell’ambito Cybersecurity. Ma, come detto, non ci sono fondi evidenti in più e, anzi, le Manovre degli anni passati ne hanno anche tagliati.
- C’è però un’importante iniziativa in questo momento in discussione al Senato: è il famoso disegno di legge, voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che dovrebbe anche istituire all’interno del ministero e delle forze armate una unità che si occupi di Cybersecurity. Il provvedimento è in discussione e non si sa quando e se vedrà la luce e se, nel caso, vedrà la luce anche la parte che riguarda il finanziamento.
- Molto, comunque, dipende da quanti soldi verranno destinati dalla Manovra alla Difesa: non è ancora stato pubblicato il documento programmatico del ministero ma lì potremo sapere se tra i miliardi in più destinati alla Difesa ci sono anche delle risorse per la cybersicurezza.