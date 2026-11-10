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Manovra 2027, quanti sono i fondi destinati (per ora) alla cybersicurezza? Cosa sappiamo

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Numeri di Sky TG24

I fondi per la Difesa e le risorse destinate dal governo Meloni al settore della cybersecurity animano il dibattito politico, soprattutto dopo gli attacchi hacker di queste settimane che hanno colpito diversi Paesi europei, compresa l’Italia. Anche di questo argomento si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 9 novembre

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