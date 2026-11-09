Si apre oggi a Parigi la riunione di due giorni dei ministri degli Esteri del G7, con al centro del dibattito i conflitti in Ucraina e Iran, come avvenuto anche nell'ultimo incontro, lo scorso marzo. Presente per l’Italia il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Su sua richiesta il vertice metterà al centro anche l’escalation di gravi episodi di guerra ibrida che in questi giorni hanno preso di mira l'Europa: attacchi al traffico aereo, a supermercati e persino a centri trasfusionali, con l'obiettivo di creare panico e colpire la vita quotidiana dei cittadini.

L'incontro coincide con i colloqui tra Mosca e Kiev

A questa riunione del G7 partecipa anche il segretario di Stato americano Marco Rubio per entrambe le giornate, a differenza di marzo, quando era stato presente

solo per una. È la sua prima missione all'estero dopo il voto di midterm. La riunione era fissata da tempo a Marsiglia, ma all'ultimo momento è stata spostata

a Parigi per problemi di programmazione. L'incontro coincide poi con i colloqui tra Mosca e Kiev mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi, previsti domani e mercoledì, e l'Europa teme che l'Ucraina sia costretta ad accettare condizioni svantaggiose. "Gli europei saranno rappresentati e la Francia sarà ad Abu Dhabi per partecipare a questi colloqui", ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot a Rtl. Trump intanto ha alimentato i timori di un riavvicinamento al Cremlino, prevedendo un accordo "molto importante" con la Russia che coinvolgerebbe "tutta l'Europa". L'inviato americano Jared Kushner ha parlato di "un'architettura di sicurezza europea più ampia che possa contribuire a creare le condizioni per una pace duratura", un concetto accolto in passato con scetticismo in Europa. Sull'Iran, invece, Trump non ha escluso nuovi attacchi, anche contro la cosiddetta Montagna del Piccone, sito che Teheran nega essere nucleare. Gli europei puntano invece a una soluzione della crisi e al ritorno alla normalità del traffico nello Stretto di Hormuz.

Le minacce cyber inserite in agenda su richiesta di Tajani

Intanto, prima del vertice, il vice premier e ministro degli Esteri Tajani ha ricordato - in un’intervista a La Stampa - che l’Europa è bersaglio di "una pericolosa campagna

di 'guerra ibrida'" ed "è chiaro chi agita questa galassia di cyber-criminali: chi vuole cambiare i confini dell'Europa con la violenza". "Di fronte a questo scenario - sottolinea il titolare della Farnesina, finito a sua volta al centro di un tentativo di un dossieraggio hacker - il G7 deve dimostrare immediatamente la capacità di agire e reagire". "Per questo - spiega - ho chiesto al collega francese Jean-Noel Barrot di inserire la questione fondamentale delle minacce cyber nell'agenda della nostra riunione dei ministri degli Esteri G7 oggi e domani a Parigi".