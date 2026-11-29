Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito "un'ottima notizia" la sconfitta elettorale del primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez. "Pedro Sanchez ha perso? Oh, è una cosa positiva, ha fatto un lavoro terribile, merita di perdere", ha dichiarato Trump ai cronisti. Arrivato anche il commento dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Congratulazioni agli amici NunezFeijoo e Santi_ABASCAL per il risultato elettorale conseguito dal centrodestra in Spagna. L'affluenza record di oggi è un bel segnale per tutta l'Europa di vitalità democratica e della fiducia dei cittadini nel valore della partecipazione politica. A nome del Governo italiano rivolgo alla squadra di Ppopular e Vox_es i migliori auguri di buon inizio, in attesa di lavorare insieme a beneficio delle nostre Nazioni".

Le altre reazioni dalla politica

"Sinistra a casa in Spagna, Sánchez out! Risultato storico per l'amico Santiago Abascal e Vox, alleati della Lega nel gruppo dei Patrioti in Europa. Finalmente si cambia: la Spagna torna a difendere i propri confini e quelli dell'Europa". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. L'altro vicepremier e ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha telefonato al leader del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, e gli ha espresso le congratulazioni per il successo nelle elezioni politiche spagnole. Lo riferisce una nota dello staff di Tajani. "È una grande vittoria per tutta la famiglia dei popolari europei", ha detto Tajani, formulando a Feijóo gli auguri per la guida del prossimo governo spagnolo. E Feijóo - continua la nota - ha ringraziato Tajani per il sostegno, la collaborazione e un'amicizia che dura da anni.