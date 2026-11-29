La modifica della legge federale sul materiale bellico è stata approvata alle urne con il 54,3% dei voti. Le nuove disposizioni consentono di facilitare le esportazioni dalla Svizzera verso 36 Stati partner: questi Paesi, inoltre, saranno esentati dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione della Confederazione per trasferire a Stati terzi quanto acquistato. In passato, ad esempio, la Germania non ha potuto trasferire a Kiev materiale bellico di fabbricazione svizzera

In Svizzera gli elettori sono stati chiamati al voto oggi per alcuni referendum. Uno dei quesiti riguardava l'esportazione e riesportazione di materiale bellico: gli svizzeri, è il verdetto uscito dalle urne, hanno accettato di allentare le regole sulle esportazioni di armi. La modifica della legge federale sul materiale bellico è stata approvata alle urne con il 54,3% dei voti. Gli altri temi dei referendum riguardavano il finanziamento della tredicesima rendita per i pensionati, l'imposizione fiscale per le coppie sposate, il divieto dei fuochi d'artificio.

Il sì all'allentamento delle regole sull’esportazione di armi

La riforma che riguarda le armi, approvata dal Parlamento e contestata con un referendum, è stata accolta dal 54% dei votanti. Il referendum contro la revisione delle regole sul materiale bellico era stato lanciato da un'alleanza di sinistra. Per il governo, che si è schierato a favore della nuova legge, il contesto geopolitico è profondamente cambiato: la modifica, secondo i sostenitori, permetterà di mantenere competitiva l'industria svizzera degli armamenti e risponde a un'esigenza di sicurezza nazionale.

Cosa cambia

La legge svizzera vietava le esportazioni di materiale bellico verso Paesi impegnati in conflitti armati o responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Gli acquirenti, inoltre, dovevano sottoscrivere una dichiarazione di non riesportazione verso Paesi in conflitto. Nel dicembre 2025, il Parlamento ha deciso di modificare la normativa allentando le regole per la riesportazione e l'esportazione di materiale bellico. La nuova normativa, quindi, punta ad allentare i criteri sulle esportazioni militari verso 36 Paesi partner e allenta anche le norme sulla riesportazione.

La riforma

La riforma è nata anche dopo le tensioni con diversi partner europei, visto che la Svizzera ha rifiutato di autorizzare la riesportazione verso l'Ucraina di materiale bellico di origine svizzera. Questa restrizione, infatti, aveva creato problemi in passato: dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ad esempio, Paesi come la Germania non hanno potuto trasferire a Kiev materiale bellico di fabbricazione svizzera (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Le nuove disposizioni, come detto, consentono di facilitare le esportazioni di materiale bellico dalla Svizzera verso 36 Stati partner. Questi Paesi, inoltre, saranno esentati dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione della Confederazione per trasferire a Stati terzi il materiale bellico di origine svizzera acquistato.

I sostenitori e gli oppositori

Governo e maggioranza del Parlamento hanno sostenuto la riforma, mentre un'alleanza di oppositori - come detto - ha lanciato il referendum. L'Unione svizzera degli imprenditori si è detta soddisfatta del risultato del voto, sostenendo che un'industria degli armamenti efficiente non è importante solo per la sicurezza ma anche per il sistema economico. Per i sostenitori della riforma, infatti, le attuali restrizioni sono diventate troppo severe rispetto al contesto internazionale e il settore svizzero degli armamenti rischiava di perdere competitività, con possibili conseguenze anche sulla capacità del Paese di garantire la propria difesa. Gli oppositori alla riforma, invece, ritengono che l'allentamento delle restrizioni aumenti il rischio che armi svizzere vengano impiegate in conflitti o finiscano in Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Inoltre, hanno sottolineato, l'Ucraina, non figura tra i Paesi beneficiari delle nuove disposizioni. Il fronte del referendum riuniva socialisti, Verdi, Partito evangelico e diverse organizzazioni della società civile. Secondo il Gruppo per una Svizzera senza esercito, poi, l'approvazione della modifica avrà ripercussioni sulla tradizione umanitaria della Confederazione.