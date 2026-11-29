La procura militare israeliana ha richiesto la pena di morte per un palestinese armato che aveva ucciso un colono in Cisgiordania. Si tratta della prima volta da quando la nuova norma del codice militare della Cisgiordania è entrata in vigore dopo la legge voluta dal ministro Itamar Ben Gvir.

La nota del ministro

Ad annunciarlo, è stato in una nota, il ministro della Difesa, Israel Katz. "Questa è la punizione adeguata per un terrorista così spregevole; serve inoltre a rendere giustizia alla famiglia di (Netanel) Shukron". "Dopo decenni in cui la procura militare si è astenuta dal richiedere la pena di morte per terroristi assassini, la nuova linea che ho stabilito sta trovando concreta applicazione. Chiedere la pena capitale per i terroristi dovrebbe essere la norma, non l'eccezione", ha aggiunto il ministro. Katz ha sottolineato che tale orientamento è legato anche alla nomina, avvenuta un anno fa, di Itai Ofir a nuovo procuratore militare capo. Il ministro della Difesa ha affidato l'incarico a Ofir in seguito alle dimissioni e alla rimozione della precedente procuratrice militare capo, Yifat Tomer Yerushalmi. Quest'ultima era accusata di aver favorito la diffusione, tramite un organo di stampa, di immagini riservate che documentavano abusi, inclusi abusi sessuali ai danni di un detenuto di Gaza, recluso nel carcere di Sde Teiman. Secondo quanto reso noto dalle forze armate, l'esercito israeliano ha concluso l'interrogatorio del detenuto lunedì scorso. "Oltre all'omicidio volontario, l'atto d'accusa includerà altri reati legati agli spari esplosi contro persone presenti e contro un membro delle forze di sicurezza, nonché il possesso illegale di armi", prosegue la nota.

Le reazioni

Il ministro della Sicurezza Nazionale del governo uscente Itmar Ben Gvir ha definito "un passo storico per Israele" la decisione della procura militare di richiedere per un palestinese accusato di aver ucciso un israeliano la pena di morte, richiesta avanzata per la prima volta sulla base della legge da lui presentata entrata in vigore a maggio.

"Dico che d'ora in poi che vi sarà l'esecuzione di ogni terrorista che provocherà danno, è giusto, è morale , è reale, è importante e serve da deterrente", ha detto in un video postato sui social.

La legge

Si tratta della prima istanza di questo tipo da quando il parlamento israeliano ha approvato una legge che consente la condanna a morte per omicidi classificati come "terrorismo" e giudicati da un tribunale militare; una misura che mira specificamente alla popolazione palestinese in Cisgiordania. La legge distingue l'omicidio con finalità terroristiche da quello comune, rende la pena capitale obbligatoria di base nel primo caso: basta la maggioranza semplice dei giudici per emetterla. La legge sulla pena di morte per i terroristi è stata approvata dal parlamento il 30 marzo; lo stesso giorno, l'Associazione per i diritti civili in Israele (Acri) e altre organizzazioni per i diritti umani hanno presentato un ricorso alla Corte Suprema israeliana chiedendone l'abrogazione, sostenendo che sia incostituzionale e discriminatoria.

La normativa prevede la pena di morte mediante impiccagione (con eccezioni molto limitate) nei tribunali militari della Cisgiordania per gli individui condannati per omicidio a movente terroristico, commesso "con l'intento di negare l'esistenza dello Stato di Israele". Nei tribunali civili all'interno di Israele, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo.

Cosa era accaduto

Il 20 settembre 2026 un palestinese aveva aperto il fuoco contro un gruppo di israeliani nei pressi di una sorgente d'acqua vicino all'insediamento illegale di Nova Tzuf, nella Cisgiordania centrale occupata, riducendo in condizioni critiche un uomo di nome Shukron. Il colono è deceduto poco dopo in ospedale.