Introduzione
Alberto Nunez Feijoo è il leader del Partito Popolare in Spagna. È nato il 10 settembre del 1961 ed è originario di Os Peares, una piccola località rurale. Laureato in Giurisprudenza, il 65enne è ormai da anni tra i protagonisti della politica nazionale e - in base ai sondaggi della vigilia - il grande favorito a imporsi alle elezioni anticipate del 2026 e succedere al rivale socialista Pedro Sanchez alla guida del governo del Paese.
Quello che devi sapere
La carriera di Alberto Nunez Feijoo
Alberto Nunez Feijoo ha una lunga esperienza nel campo della pubblica amministrazione e della politica, iniziata nei primi anni Novanta con diversi incarichi pubblici. La svolta arriva però nel 2006, quando Feijoo diventa il leader del Partito Popolare nella regione della Galizia: alle successive elezioni locali, celebratesi nel 2009, guida il PP a riprendere il controllo della Galizia e diventa così il Presidente del governo regionale.
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Gli anni in Galizia
Dopo la vittoria, Alberto Nunez Feijoo guida a lungo la Galizia: è infatti in carica come Presidente del governo regionale ininterrottamente dal 2009 al 2022. In questo periodo la politica nazionale conosce diversi snodi fondamentali: con la fine dell’epoca del socialista Zapatero, nel 2011 iniziano sette anni consecutivi di governi Popolari guidati da Mariano Rajoy. Nel 2018 però l’esperienza si interrompe, e l’esecutivo passa sotto il controllo dei Socialisti guidati da Pedro Sanchez.
L’ascesa nazionale
Proprio nel 2018, a seguito della caduta del governo Rajoy e delle sue contestuali dimissioni da leader dei Popolari, Alberto Nunez Feijoo è indicato come papabile successore alla guida del partito: decide però di non lasciare la Galizia, permettendo così a Pablo Casado di assumere la carica. L’esperienza però non è lunga: Casado infatti lascia dopo meno di quattro anni, a seguito di una lotta intestina tra lui e governatrice della comunità di Madrid Isabel Diaz Ayuso. E così nel 2022, a 61 anni, Feijoo diventa il nuovo leader del Partito Popolare.
Gli anni alla guida dei Popolari
All’inizio del suo mandato Alberto Nunez Feijoo promette di riportare "ordine e moderazione" nel Partito Popolare dilaniato dalla guerra interna tra i suoi membri, ma la politica nazionale lo spinge a cambiare almeno parzialmente profilo: per inseguire la formazione estremista Vox, che erode i consensi per i Popolari da destra, sposta le sue proposte sempre più su posizioni affini a quelle del partito di Abascal in materia di immigrazione, frontiere e identità nazionale.
Le proposte per il 2026
Si arriva così alle elezioni politiche del 2026, convocate con qualche mese di anticipo sulla scadenza naturale della legislatura. Una corsa elettorale nata fin dall’inizio con l’idea chiara che se i Popolari e Vox insieme avranno una maggioranza stabile, governeranno insieme. Sul fronte della politica interna, per Feijoo “una persona che entra in maniera irregolare non può avere diritti", afferma in un comizio in Catalogna rinfacciando al governo la crisi migratoria di Ceuta, la "debolezza" con Rabat e "l'effetto richiamo" sui migranti con le nuove ondate di arrivi alle Canarie.
La campagna elettorale del 2026
Inoltre Feijoo nel corso della campagna elettorale promette di "ricostruire lo Stato, rigenerare la democrazia, ricomporre l'unità nazionale" e "un audit a fondo" sulle finanze pubbliche. In un confronto tv con Sanchez - secondo gli analisti, ‘vinto’ proprio da Feijoo - annuncia che se non diventerà premier, rinuncerà al seggio parlamentare e all'immunità, sfidando Sanchez a fare lo stesso. Ma il socialista evita di rispondere, senza chiarire quale sarà il suo futuro. Arrivato alla sfida del 2026 a 65 anni, si tratta realisticamente della sua ultima corsa per la Moncloa: in caso di elezione, sarebbe già oggi il politico più vecchio a iniziare a guidare la Spagna dal ritorno alla democrazia dopo la dittatura di Francisco Franco.
Feijoo e le elezioni del 2023
Le elezioni politiche del 2026 non sono la prima tornata elettorale in cui Alberto Nunez Feijoo è stato protagonista: infatti era il leader del Partito Popolare già al voto del 2023, nel quale aveva guidato la sua formazione in prima posizione. In quella occasione il PP aveva ottenuto il 33% dei voti e 137 seggi sui 350 della Camera: un risultato che aveva portato Feijoo a essere il premier indicato dal Re dopo le urne, sapendo però fin dall’inizio che formare una maggioranza politica sarebbe stato praticamente impossibile.
Cosa accadde nel 2023
In effetti, Alberto Nunez Feijoo non era riuscito in quella occasione a formare una maggioranza per poter dare il vita a un nuovo governo. Così il secondo classificato di quella tornata elettorale, proprio Pedro Sanchez dei Socialisti, aveva ottenuto l’incarico ed era riuscito a formare un esecutivo con l’appoggio di diversi altri partiti. È proprio questo il governo che è durato in carica fino a poche settimane fa, quando il premier ha convocato elezioni anticipate dopo la bocciatura delle sue misure per far fronte alla crisi abitativa.
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