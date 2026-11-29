Le elezioni politiche del 2026 non sono la prima tornata elettorale in cui Alberto Nunez Feijoo è stato protagonista: infatti era il leader del Partito Popolare già al voto del 2023, nel quale aveva guidato la sua formazione in prima posizione. In quella occasione il PP aveva ottenuto il 33% dei voti e 137 seggi sui 350 della Camera: un risultato che aveva portato Feijoo a essere il premier indicato dal Re dopo le urne, sapendo però fin dall’inizio che formare una maggioranza politica sarebbe stato praticamente impossibile.