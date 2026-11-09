Sale a sette feriti il bilancio dell'attacco russo a Kremenchuk, nella regione di Poltava in Ucraina. Il raid è stato effettuato con dei droni. L'attacco ha danneggiato un condominio, che ha preso fuoco. Un drone russo ha anche colpito un hotel. I russi hanno colpito in nottata il centro della città di Balakliya, nella regione di Kharkiv, ferendo tre persone e danneggiando edifici residenziali e un'istituzione culturale.

“Vado d'accordo" con Vladimir Putin e Volodymyr Zelesnky, "credo che la guerra finirà, e finirà presto. E l'unico motivo per cui finirà sono io". Lo ha detto Donald Trump, ribadendo che c'è un profondo odio fra il presidente russo e quello ucraino. Il tycoon ha quindi aggiunto che alla fine della guerra "l'Ucraina avrà una configurazione territoriale un po' diversa".

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