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Guerra Ucraina, sale bilancio raid russo a Kremenchuk. Colpita Balakliya nel Kharkiv. LIVE

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Sale a sette feriti il bilancio dell'attacco russo nella regione di Poltava. Il raid è stato effettuato con dei droni. L'attacco ha danneggiato un condominio, che ha preso fuoco. Un drone russo ha anche colpito un hotel. I russi hanno colpito in nottata il centro della città di Balakliya, nella regione di Kharkiv, ferendo tre persone. “Vado d'accordo" con Vladimir Putin e Volodymyr Zelesnky, "credo che la guerra finirà, e finirà presto. E l'unico motivo per cui finirà sono io". Lo ha detto Donald Trump

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Sale a sette feriti il bilancio dell'attacco russo a Kremenchuk, nella regione di Poltava in Ucraina. Il raid è stato effettuato con dei droni. L'attacco ha danneggiato un condominio, che ha preso fuoco. Un drone russo ha anche colpito un hotel. I russi hanno colpito in nottata il centro della città di Balakliya, nella regione di Kharkiv, ferendo tre persone e danneggiando edifici residenziali e un'istituzione culturale. 

“Vado d'accordo" con Vladimir Putin e Volodymyr Zelesnky, "credo che la guerra finirà, e finirà presto. E l'unico motivo per cui finirà sono io". Lo ha detto Donald Trump, ribadendo che c'è un profondo odio fra il presidente russo e quello ucraino. Il tycoon ha quindi aggiunto che alla fine della guerra "l'Ucraina avrà una configurazione territoriale un po' diversa".

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Droni ucraini colpiscono una raffineria di petrolio a 800 km dal confine

Nella notte, dei droni ucraini hanno colpito la seconda raffineria di petrolio più grande della Russia, situata a Kiriši, nell'oblast di Leningrado; a riferirlo sono diversi canali di monitoraggio ucraini citati da Ukrainska Pravda. L'attacco ha provocato forti esplosioni nell'impianto petrolifero, che si trova a circa 800 chilometri a nord dell'Ucraina, secondo quanto riportato dai canali di monitoraggio Exilenova+ e Supernova+. Il sistema Firms (Fire Information for Resource Management System) della Nasa, che utilizza dati satellitari per rilevare anomalie termiche e incendi, ha individuato diversi punti di calore presso l'impianto. Aleksandr Drozdenko, governatore dell'oblast di Leningrado, ha dichiarato che, durante l'attacco, sono stati abbattuti complessivamente 113 droni ucraini sopra la regione. 

Trump: "Zelensky ha mostrato mancanza di rispetto per la Russia"

Volodymyr Zelensky ha mostrato una "mancanza di rispetto" nei confronti della Russia. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un'intervista a 60 Minutes. Il presidente americano ha spiegato che c'è un grande odio fra Vladimir Putin e Zelensky. Il conduttore gli ha fatto notare come da parte del presidente ucraino potrebbe essere più giustificato, visto che il suo Paese è stato invaso. "Quando hanno avuto il loro primo incontro c'è stata una grande mancanza di rispetto mostrata alla Russia", ha messo in evidenza Trump. 

Trump: "L'Ucraina avrà una forma diversa alla fine della guerra"

"Vado d'accordo" con Vladimir Putin e Volodymyr Zelesnky, "credo che la guerra finirà, e finirà presto. E l'unico motivo per cui finirà sono io". Lo ha detto Donald Trump, ribadendo che c'è un profondo odio fra il presidente russo e quello ucraino. Il tycoon ha quindi aggiunto che alla fine della guerra "l'Ucraina avrà una configurazione territoriale un po' diversa". 

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