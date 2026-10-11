Trump-Zelensky, dall'agguato nello Studio Ovale alle riconciliazioni

A settembre del 2026 va in scena un nuovo incontro a margine dell'Assemblea dell'Onu, durante il quale Zelensky annuncia il via libera di Trump alle licenze per i sistemi Patriot. La tregua è però effimera. A ottobre, mentre sono in corso i negoziati a Miami fra Steve Witkoff e Jared Kushner con i delegati ucraini e i funzionari europei, Trump spiazza tutti annunciando un accordo con Putin per la fornitura di diesel. L'intesa fa infuriare Zelensky, che definisce pubblicamente la decisione "ingiusta e disonesta". La replica di Trump è ancora più rabbiosa e sancisce la rottura forse definitiva: il presidente americano dichiara apertamente che è ormai giunta l'ora che l'Ucraina abbia un nuovo leader.

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