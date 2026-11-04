Il primo banco di prova per il nuovo assetto istituzionale riguarda il fronte del Medio Oriente. Dopo il voto, Trump ha rilasciato un'intervista al Financial Times dichiarando che "gli Stati Uniti non hanno piani immediati per colpire l'Iran" e sottolineando che "sembra che stiamo ottenendo tutto ciò che vogliamo". Pur dicendosi pronto all'azione se necessario il Presidente ha ribadito che "non siamo realmente in guerra. Non considero che siamo in guerra come in Ucraina, come la Prima o la Seconda Guerra Mondiale". Il numero uno della Casa Bianca, però, ha dichiarato a Fox News che la questione iraniana ha influito negativamente sul risultato elettorale dei Repubblicani.

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