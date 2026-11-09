Al 13esimo pacchetto che sarà presentato il 10 novembre al Copasir manca la firma del ministro dell'Economia. Lo affermano fonti della Lega che precisano: Giorgetti non era a Roma ma a Bruxelles ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non ha firmato il tredicesimo pacchetto di aiuti per l’Ucraina che sarà presentato al Copasir dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che invece ha firmato il testo con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che nel pomeriggio aveva annunciato anche la firma di Giorgetti. Il colpo di scena è arrivato in tarda serata, con la smentita arrivata da fonti della Lega che, citate da diverse agenzie di stampa, hanno precisato che il ministro dell’Economia oggi era impegnato in missione a Bruxelles.

La contrarietà di Salvini e la posizione del governo Subito dopo la sua rielezione a segretario della Lega, Matteo Salvini aveva esplicitato la sua contrarietà a nuovi aiuti militari all’Ucraina. Il provvedimento dell’esecutivo non prevede esclusivamente aiuti ai civili ucraini, come i generatori, ma anche armi per la difesa antiaerea. Crosetto aveva inoltre chiarito al Senato l’intenzione di proporre "la possibilità di prolungare il meccanismo del decreto" anche per il prossimo anno così come avviene dal 2022, da quando il Consiglio dei ministri ha varato quattro decreti legge per sostenere militarmente Kiev successivamente convertiti in legge dalle Camere, consentendo in quattro anni l'invio di dodici pacchetti di aiuti militari con altrettanti provvedimenti interministeriali, per i quali è invece solo necessaria l'illustrazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, prevista per il 10 novembre.

Crosetto: "Intensità pacchetti ridotta" Crosetto ha ricordato come il meccanismo fosse stato inaugurato dal governo Draghi e votato "praticamente da tutti i partiti dell'attuale minoranza e della maggioranza". Dunque il governo manterrà la linea che ha seguito in questi quattro anni, nonostante la contrarietà della Lega, in particolare con Salvini. Il ministro della Difesa aveva però anche specificato che nel tempo le minacce si sono circoscritte e che Kiev chiede "cose che non sono disponibili. Si è quindi ridotta l'intensità dei pacchetti proprio perché, passando il tempo e avendo mandato aiuti, le cose che servivano realmente non c'erano più e sono state difficili da mandare".