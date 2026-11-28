"Ha ragione l'ex presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri: le parole del presidente del Senato La Russa sono una intimidazione vera e propria nei confronti dei giudici della Corte”, ha detto il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.



Ancora: “Siamo davvero al mondo alla rovescia: non solo le destre stracciano la Costituzione e introducono nella nuova legge elettorale l'obbligo di indicare il candidato premier, che palesemente lede le prerogative del capo dello Stato, ma addirittura arrivano a dire che se la Corte lo dichiarasse illegittimo, si tratterebbe di una 'violazione costituzionale e di un aiuto alla sinistra', come ha incredibilmente sostenuto La Russa. Siamo molto oltre una normale polemica politica tra maggioranza e opposizione: qui sono in gioco la tenuta della democrazia nel nostro Paese, l'equilibrio e il rispetto dei poteri dello Stato. Confini che non si possono superare e che invece il senatore La Russa, ancora una volta, disprezza e calpesta".