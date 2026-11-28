Legge elettorale, Schlein dopo frasi La Russa su Consulta: “Inaccettabile intimidazione”Politica
Introduzione
Continuano le polemiche dopo le parole di Ignazio La Russa sulla Consulta: durante l’incontro “Un caffè in limonaia” alla Fondazione Versiliana, il presidente del Senato ha dichiarato che se la Corte costituzionale intervenisse sulla legge elettorale per stabilire che l'indicazione del premier non si può fare, sarebbe un "indebito aiuto alla sinistra, una violazione della Costituzione". Frasi che hanno subito provocato reazioni e critiche.
Quello che devi sapere
Schlein: “Piantatela con attacchi ai giudici”
“È proprio inaccettabile l'intimidazione del presidente del Senato Ignazio La Russa alla Corte Costituzionale. Non è accettabile”, ha commentato la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo all'assemblea dei sindaci Dem a Verona. Ha aggiunto: "Piantatela con gli attacchi alla magistratura e alle regole fondamentali del bilanciamento dei poteri tra lo Stato, avete già provato una volta a stravolgere la Costituzione e vi hanno fermato 15 milioni di persone".
Per approfondire: Le parole di La Russa
Conte: “Ingerenza indebita”
Anche Giuseppe Conte, a margine del congresso dell'Anm a Napoli, ha commentato le dichiarazioni di La Russa. "Il presidente La Russa ha confessato che hanno fatto la legge elettorale per colpire la sinistra, per colpire il campo progressista e favorire la loro autoperpetuazione sulle poltrone. Il presidente del Senato, che è un'alta carica dello Stato, non può permettersi di esplicitare un'ingerenza così indebita nelle funzioni di competenza, nelle prerogative della Corte Costituzionale. Siamo in un'Italia democratica, con un assetto costituzionale che va rispettato", ha detto il leader del M5s.
Per approfondire: Cos'ha detto La Russa
De Cristofaro: “Intimidazione vera e propria”
"Ha ragione l'ex presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri: le parole del presidente del Senato La Russa sono una intimidazione vera e propria nei confronti dei giudici della Corte”, ha detto il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.
Ancora: “Siamo davvero al mondo alla rovescia: non solo le destre stracciano la Costituzione e introducono nella nuova legge elettorale l'obbligo di indicare il candidato premier, che palesemente lede le prerogative del capo dello Stato, ma addirittura arrivano a dire che se la Corte lo dichiarasse illegittimo, si tratterebbe di una 'violazione costituzionale e di un aiuto alla sinistra', come ha incredibilmente sostenuto La Russa. Siamo molto oltre una normale polemica politica tra maggioranza e opposizione: qui sono in gioco la tenuta della democrazia nel nostro Paese, l'equilibrio e il rispetto dei poteri dello Stato. Confini che non si possono superare e che invece il senatore La Russa, ancora una volta, disprezza e calpesta".
Le parole di La Russa
A provocare critiche e polemiche sono state le parole pronunciate da La Russa venerdì 27 novembre. Il presidente del Senato, durante l’incontro “Un caffè in limonaia” alla Fondazione Versiliana, ha detto che se la Consulta, chiamata a giudicare la nuova legge elettorale, “cancellasse la norma che impone l'indicazione del leader della coalizione darebbe un aiuto indebito alla sinistra”.
Secondo La Russa, l'indicazione del premier è una norma ''sacrosanta" perché non toglie le prerogative al capo dello Stato ma dice ai partiti che quando andranno dal capo dello Stato per le consultazioni dovranno fare non un nome qualunque, ma quello che si erano impegnati a sostenere. Secondo La Russa, visto che il centrodestra ha un leader riconosciuto in Giorgia Meloni mentre a sinistra "non sanno chi mettere", uno stop della consulta all'indicazione del premier sarebbe "un indebito aiuto alla sinistra, una violazione della Costituzione''. Sicuramente la Corte costituzionale "un ritocchino lo farà. Ma sono certo che l'impalcatura della legge non verrà toccata", ha detto ancora La Russa. E ha concluso: "Per me questa legge elettorale andrebbe approvata così com'è".
Tajani: “Aspettiamo decisione Consulta”
Un commento sulle frasi di La Russa è stato chiesto anche ad Antonio Tajani. "Non devo commentare le parole di La Russa. Aspettiamo la decisione della Consulta, poi si vedrà", ha risposto ai giornalisti il vicepremier e leader di Forza Italia.
La difesa di Zucconi: “Polemiche strumentali”
A difesa di La Russa è arrivata una nota di Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e segretario di presidenza della Camera. "Assistiamo all'ennesima mistificazione della realtà messa in atto dagli esponenti della sinistra, che tentano di montare un caso politico sul nulla pur di attaccare il presidente del Senato Ignazio La Russa e alimentare ad arte presunti conflitti istituzionali", si legge.
Poi Zucconi ha aggiunto: "Nel corso di un confronto pubblico - al quale peraltro ero presente - il presidente La Russa ha espresso una semplice e legittima riflessione politica sull'attuale quadro elettorale, riconoscendo con la massima chiarezza e rispetto le prerogative costituzionali tanto del presidente della Repubblica quanto della Corte costituzionale, senza alcuna volontà di interferire o mettere paletti a nessuno. La Russa si è limitato a constatare un dato politico evidente a tutti: un'eventuale modifica della legge elettorale che eliminasse l'indicazione del candidato premier finirebbe oggettivamente per agevolare la sinistra, che oggi fatica a individuare una leadership condivisa, a differenza del centrodestra che può contare su una guida forte e riconosciuta. Trasformare questa analisi in un attacco alla Consulta è una vera e propria fake news, utile solo a chi non ha argomenti nel merito delle riforme".
Su Insider: La guida sulla legge elettorale: lo Stabilicum è incostituzionale?