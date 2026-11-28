Lo ha detto la presidente del Consiglio in un video pubblicato sui social network. "Con la legge di Bilancio interveniamo per rendere più conveniente affittare a prezzi accessibili: per i nuovi contratti a canone concordato con under 36 la tassazione scende all'1%. Per tutti gli altri nuovi contratti a canone concordato passa dal 10% al 5%", ha spiegato

"C'è chi sull'emergenza abitativa fa propaganda. Noi lavoriamo per dare risposte concrete". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social network. "Trovare casa, soprattutto per un giovane che si trasferisce in una grande città per lavoro, non può significare rinunciare a metà del proprio stipendio. Con la legge di Bilancio interveniamo per rendere più conveniente affittare a prezzi accessibili: per i nuovi contratti a canone concordato con under 36 la tassazione scende all'1%. Per tutti gli altri nuovi contratti a canone concordato passa dal 10% al 5%", ha spiegato ancora Meloni.

Gli obiettivi del governo Meloni

L'obiettivo "è semplice", ha aggiunto la premier, ovvero "riportare più immobili sul mercato, favorire affitti a prezzi sostenibili e aiutare giovani e famiglie a costruire il proprio futuro, garantendo al tempo stesso un vantaggio economico ai proprietari", ha sottolineato Meloni.