Introduzione

Negli ultimi 10 anni in Italia tutti i principali tagli immobiliari – monolocali, bilocali e trilocali - sono cresciuti sensibilmente di prezzo, soprattutto per quanto riguarda il mercato degli affitti, con aumenti anche superiori al 50% in molte delle principali città.

La crescita dei prezzi tra il 2016 e il 2026, commenta Paolo Giabardo, Direttore Generale di Immobiliare.it, “va letta alla luce del contesto socio-economico di riferimento, segnato anche da una significativa spinta inflattiva”. La problematica più critica riguarda “il divario crescente tra i valori immobiliari e i redditi, che non hanno registrato un’evoluzione altrettanto sostenuta”. A livello territoriale si notano comunque grandi differenze. Nei centri urbani maggiori, dove la domanda è più forte, “i prezzi hanno registrato gli aumenti più marcati, mentre nei centri di dimensioni minori, caratterizzati da una pressione della domanda generalmente più contenuta, la crescita è stata comunque più moderata”, evidenzia sempre Giabardo.