Casa, le città dove i prezzi sono cresciuti di più in 10 anni. LA CLASSIFICAEconomia
Introduzione
Negli ultimi 10 anni in Italia tutti i principali tagli immobiliari – monolocali, bilocali e trilocali - sono cresciuti sensibilmente di prezzo, soprattutto per quanto riguarda il mercato degli affitti, con aumenti anche superiori al 50% in molte delle principali città.
La crescita dei prezzi tra il 2016 e il 2026, commenta Paolo Giabardo, Direttore Generale di Immobiliare.it, “va letta alla luce del contesto socio-economico di riferimento, segnato anche da una significativa spinta inflattiva”. La problematica più critica riguarda “il divario crescente tra i valori immobiliari e i redditi, che non hanno registrato un’evoluzione altrettanto sostenuta”. A livello territoriale si notano comunque grandi differenze. Nei centri urbani maggiori, dove la domanda è più forte, “i prezzi hanno registrato gli aumenti più marcati, mentre nei centri di dimensioni minori, caratterizzati da una pressione della domanda generalmente più contenuta, la crescita è stata comunque più moderata”, evidenzia sempre Giabardo.
Quello che devi sapere
I rincari più forti per le vendite di immobili
Guardando ai risultati dell’ultimo studio di Immobiliare.it Insights, nelle compravendite il costo del mattone è cresciuto per tutte le tipologie immobiliari analizzate.
- Negli ultimi 10 anni, l’aumento più marcato per i monolocali si è registrato a Como (+83%, 3.851 euro/mq), seguita da Bergamo (+82%, 3.576 euro/mq) e da Trieste (+76%, 3.006 euro/mq).
- Per i bilocali in testa alla classifica dei rincari c’è Trieste (+84%, 2.611 euro/mq), davanti a Verona (+71%, 3.364 euro/mq) e Milano (+69%, 5.532 euro/mq).
- Per i trilocali il podio Trieste (+71%, 2.573 euro/mq), Verona (+61%, 2.844 euro/mq) e Bologna (+57%, 3.690 euro/mq).
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Milano e Roma
- Spicca il caso di Milano che, partendo da prezzi già alti nel 2016, ha attraversato una fase di forti incrementi per tutte e tre le tipologie di immobili. I monolocali sono a +71%, raggiungendo i 5.630 euro/mq medi, i bilocali – come anticipato - sono a +69% (5.532 euro/mq) e i trilocali a +52% (5.431 euro/mq).
- Più contenuti gli aumenti a Roma: +11% per i monolocali (4.112 euro/mq), +16% per i bilocali (4.083 euro/mq) e +10% per i trilocali (3.660 euro/mq).
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Le città in controtendenza
In alcune città i prezzi degli immobili in vendita sono scesi.
- È così a Catania (-6% per i monolocali, a 1.361 euro/mq; -3% per i bilocali, a 1.318 euro/mq; -14% per i trilocali, a 1.273 euro/mq).
- La situazione è simile a Genova. I monolocali sono cresciuti del 18% (2.439 euro/mq), ma i bilocali e i trilocali sono scesi del 6% (1.765 euro/mq) e dell’11% (1.662 euro/mq).
- A Palermo i monolocali segnano +1% (1.587 euro/mq), i bilocali +13% (1.597 euro/mq) e i trilocali -1% (1.442 euro/mq).
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La classifica delle 10 città dove i monolocali sono cresciuti di più
La classifica delle 10 città dove i prezzi dei monolocali sono cresciuti di più.
- Como, 3.851 euro/mq (+83%);
- Bergamo, 3.576 euro/mq (+82%);
- Trieste, 3.006 euro/mq (+76%);
- Milano, 5.630 euro/mq (+71%);
- Verona, 3.928 euro/mq (+65%);
- Bologna, 4.312 euro/mq (+51%);
- Brescia, 2.514 euro/mq (+48%);
- Firenze, 5.451 euro/mq (+46%);
- Cagliari, 3.034 euro/mq (+43%);
- Torino, 2.812 euro/mq (+38%).
La media nazionale per i monolocali è +15%.
Le prime 10 città con gli aumenti più alti per i bilocali
Ecco invece la top 10 degli aumenti per i bilocali.
- Trieste, 2.611 euro/mq (+84%);
- Verona, 3.364 euro/mq (+71%);
- Milano, 5.532 euro/mq (+69%);
- Bologna, 4.210 euro/mq (+61%);
- Padova, 3.022 euro/mq (+53%);
- Bergamo, 3.002 euro/mq (+51%);
- Como, 3.248 euro/mq (+51%);
- Cagliari, 3.095 euro/mq (+40%);
- Brescia, 2.366 euro/mq (+37%);
- Firenze, 5.075 euro/mq (+36%).
La media nazionale è +21%.
Le prime 10 città con gli aumenti più alti per i trilocali
Queste le prime 10 posizioni per i trilocali.
- Trieste, 2.573 euro/mq (+71%);
- Verona, 2.844 euro/mq (+61%);
- Bologna, 3.690 euro/mq (+57%);
- Milano, 5.431 euro/mq (+52%);
- Padova, 2.657 euro/mq (+48%);
- Firenze, 4.818 euro/mq (+39%);
- Trento, 3.578 euro/mq (+38%);
- Bergamo, 2.722 euro/mq (+34%);
- Como, 3.013 euro/mq (+34%);
- Brescia, 2.323 euro/mq (+33%).
La media nazionale è +13%.
Gli affitti
Nel mercato degli affitti non si sono registrate flessioni negli ultimi dieci anni: in questo segmento del mercato gli aumenti sono tutti a doppia cifra in ogni grande città.
- Per i monolocali, la crescita maggiore è quella di Padova (+59%; 19,1 euro/mq), davanti a Brescia (+58%; 14,9 euro/mq) e Venezia (+56%, 20,6 euro/mq).
- Per i bilocali, Bari è al numero uno (+56%; 14,4 euro/mq), poi ci sono Padova (+55%, 16,4 euro/mq) e quattro città che segnano tutte +52%. Sono Bergamo (13,8 euro/mq), Brescia (12,8 euro/mq), Torino (13,1 euro/mq) e Trieste (12,5 euro/mq).
- Per i trilocali, è Brescia a registrare gli aumenti più grandi (+63%; 10,8 euro/mq), battendo ancora una volta Bari (+59%; 11,5 euro/mq), Bergamo e Padova (entrambe al +53%, rispettivamente 12 euro/mq e 12,9 euro/mq).
- I rincari più marcati sono comunque quelli di Milano. Nel capoluogo lombardo, il rialzo maggiore riguarda i trilocali (+44%), con canoni che hanno raggiunto i 20,9 euro/mq, seguiti dai bilocali (+42%), a 21,8 euro/mq, e dai monolocali (+36%), a 24,5 euro/mq.
- Nella Capitale, invece, il rialzo più consistente è il +29% di bilocali e trilocali (19,2 e 17 euro/mq rispettivamente), a fronte del +27% dei monolocali (22,2 euro/mq).
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