Introduzione

La giornata di lunedì 30 novembre per milioni di italiani coincide con un importante appuntamento con il Fisco: è il termine massimo entro cui versare il cosiddetto super acconto Irpef, cioè la seconda o unica rata dell'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno 2026. Sono molte le categorie di contribuenti interessate. In generale si tratta di tutti quelli tenuti al versamento degli acconti d'imposta, tra cui i lavoratori autonomi, i professionisti e i titolari di partita Iva, ma anche le persone fisiche che hanno redditi soggetti a Irpef e che non hanno accumulato trattenute sufficienti da parte di un sostituto d'imposta.