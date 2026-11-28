Super acconto Irpef del 100% in scadenza, chi deve pagarlo ed entro quando?Economia
Introduzione
La giornata di lunedì 30 novembre per milioni di italiani coincide con un importante appuntamento con il Fisco: è il termine massimo entro cui versare il cosiddetto super acconto Irpef, cioè la seconda o unica rata dell'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno 2026. Sono molte le categorie di contribuenti interessate. In generale si tratta di tutti quelli tenuti al versamento degli acconti d'imposta, tra cui i lavoratori autonomi, i professionisti e i titolari di partita Iva, ma anche le persone fisiche che hanno redditi soggetti a Irpef e che non hanno accumulato trattenute sufficienti da parte di un sostituto d'imposta.
Quello che devi sapere
Perché si parla di super acconto Irpef
Per questa scadenza si parla di super acconto perché, in linea generale, l'importo complessivo dell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Questo non significa però che tutti debbano versare il 100% dell'imposta entro il 30 novembre: per chi ha già pagato una prima rata, il versamento in scadenza dovrà coprire solamente la quota residua. L'importo va inoltre distinto in base alla categoria fiscale del contribuente.
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Chi deve pagare l'acconto Irpef entro il 30 novembre
L'obbligo di versamento, come detto, riguarda le persone fisiche che, sulla base della dichiarazione dei redditi, risultano tenute a versare un acconto per l'anno in corso. Può trattarsi di lavoratori autonomi e professionisti con partita Iva, imprenditori individuali, contribuenti con redditi diversi da quelli da lavoro dipendente o dalla pensione, o ancora persone che hanno percepito più tipologie di reddito. Sono coinvolti anche i contribuenti che hanno presentato il modello 730, ma che non dispongono di un sostituto d'imposta che possa effettuare le trattenute. Per i dipendenti e i pensionati che hanno un datore di lavoro o un ente pensionistico come sostituto, l'acconto viene generalmente trattenuto direttamente in busta paga o sulla pensione.
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Quando non va versato l’acconto e quando si paga in unica soluzione
L'acconto Irpef non è dovuto se l'imposta risultante dalla dichiarazione di riferimento, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute, non supera i 51,65 euro. Se l'importo è superiore a questa soglia, ma non supera 257,52 euro, l’Irpef viene pagata tutta in un'unica soluzione entro il 30 novembre. Se invece supera i 257,52 euro, è prevista la suddivisione in due rate.
Come si paga l’acconto e il codice tributo
L’acconto va pagato tramite modello F24 con modalità telematiche, presentandolo con i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, ma solo se non utilizzano crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. Il codice tributo di riferimento è 4034 - Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
Come si calcola l’acconto: il metodo storico
L’importo dell’acconto in molti casi si calcola con il metodo storico: si fa riferimento all'imposta dovuta l'anno precedente a quello in cui si versa (quindi, per quest’anno, si guarda ai redditi 2025) e poi si calcola il 100% della cifra rilevante ai fini dell'acconto. Per chi deve versare l'acconto in due rate, la ripartizione cambia a seconda dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Per i contribuenti che non rientrano nella disciplina speciale prevista per gli Isa, la prima rata corrisponde di norma al 40% dell'acconto complessivo e la seconda al rimanente 60%. Per i soggetti Isa e per le categorie equiparate, le due rate sono generalmente suddivise in parti uguali: 50% entro la prima scadenza e 50% entro quella di novembre.
Il metodo previsionale
C’è però anche il metodo previsionale, con cui il contribuente determina quanto ritiene di dover pagare per il 2026, sulla base del reddito e dell'imposta che prevede di dichiarare l'anno successivo. Il metodo può essere utile, per esempio, se nel corso del 2026 il reddito è diminuito rispetto all'anno precedente e si prevede quindi un'imposta inferiore. Va però fatta molta attenzione, perché se l'acconto versato risulta inferiore a quello effettivamente dovuto, sulla differenza potrebbero essere applicate sanzioni e interessi.
Il super acconto non può essere pagato a rate
Va ricordato che la rata di novembre non può essere rateizzata: l'importo deve essere versato entro il termine previsto. Chi non riesce a rispettare la scadenza può ricorrere, se sussistono i presupposti, al ravvedimento operoso per regolarizzare il pagamento con sanzioni ridotte e interessi.
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