Fisco, le scadenze di novembre 2026: il calendario completo

Introduzione
Anche nel corso di questo mese sono diverse le scadenze fiscali in agenda, concentrate in particolare nei giorni 2, 16 e 30 novembre. Tra gli appuntamenti previsti in queste giornate ci sono la scadenza della rata del concordato preventivo biennale, la presentazione del modello 770/2026 e il pagamento del bollo auto, prima dell'esenzione che scatterà dal 2027.
Quello che devi sapere
Concordato preventivo biennale
Scadenza modello 770/2026
Per approfondire: Partite Iva in regime forfettario, acconti novembre 2026: scadenze e come pagare
Dichiarazione dei redditi 2026 - Versamento imposte soggetti ISA
I contribuenti ISA, minimi e forfettari che hanno usufruito della proroga prevista dal D.L. 22 maggio 2026, n.89 devono versare entro il 16 novembre 2026 le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, secondo uno dei due seguenti scenari:
- chi ha versato la 1ª rata entro il 20 luglio 2026 è ora tenuto a versare la 5ª rata, maggiorata degli interessi dell'1,32%;
- chi ha versato la 1ª rata entro il 20 agosto 2026 (con la maggiorazione dello 0,80%) è ora tenuto a versare la 4ª rata, maggiorata degli interessi dello 0,98%.
Modello F24/770, trasmissione dei dati e pagamento delle ritenute
Tobin Tax
Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Per i contribuenti che hanno scelto di aggiornare il valore fiscale di terreni e partecipazioni è previsto il pagamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva del 18%. L’agevolazione, resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024, articolo 1, comma 30), riguarda i beni detenuti al 1° gennaio 2025, al di fuori dell’attività d’impresa. Sono interessati i terreni agricoli ed edificabili posseduti in proprietà, usufrutto, superficie o enfiteusi, oltre alle partecipazioni societarie, comprese quelle quotate. Il pagamento deve avvenire tramite F24 telematico, anche attraverso un intermediario autorizzato. Chi non dispone di partita IVA può utilizzare il modello cartaceo presso banche, poste o agenti della riscossione, purché non effettui compensazioni, oppure per F24 precompilati dall’ente impositore. I codici tributo sono 8055 per le partecipazioni non quotate, 8056 per i terreni e 8057 per titoli, quote e diritti negoziati sui mercati regolamentati o multilaterali.
Bollo auto
Per approfondire: Bollo auto 2027, esenzione per chi ha la scadenza a dicembre 2026: il chiarimento dell'ACI