Fisco, le scadenze di novembre 2026: il calendario completo

Entro il 30 novembre per gli automobilisti residenti nelle Regioni che non prevedono calendari differenti è previsto il rinnovo del bollo auto in scadenza nel mese di ottobre. La disposizione interessa i possessori di veicoli con potenza superiore a 35 kW. Dal 2027 prevista l'esenzione dal pagamento della tassa per tutti i veicoli con potenzia superiore a 80 kW.

Per regolarizzare la propria posizione sono disponibili diversi strumenti, sia digitali sia fisici: il servizio pagoBollo di ACI, accessibile attraverso Bollonet, i portali regionali abilitati, le delegazioni ACI, gli uffici di Poste Italiane, le agenzie di pratiche automobilistiche autorizzate e i punti vendita Mooney e Lottomatica. È possibile inoltre utilizzare i servizi degli istituti bancari e degli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti a pagoPA, compresi home banking, applicazioni e sportelli. Un’ulteriore possibilità è rappresentata dall’app IO, attraverso la quale si può completare l’operazione utilizzando la comunicazione ricevuta dall'ente territoriale, qualora sia attivo il servizio di avviso delle scadenze, oppure inserendo i riferimenti richiesti o scansionando il codice QR.

Per approfondire: Bollo auto 2027, esenzione per chi ha la scadenza a dicembre 2026: il chiarimento dell'ACI