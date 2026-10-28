L’opzione può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027. Non è necessario presentare una comunicazione separata: la scelta si perfeziona, per ciascuna annualità selezionata, attraverso il modello F24 relativo al pagamento dell’intero importo oppure della prima rata delle imposte sostitutive dovute. Nel modello occorre indicare l’anno d’imposta cui si riferisce la regolarizzazione e il numero complessivo delle rate prescelte. In caso di pagamento dilazionato, va riportato anche il numero della rata versata. I codici tributo da utilizzare saranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate con una successiva risoluzione. Per le società di persone, le associazioni professionali e le società che applicano il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del Tuir, sono richiesti specifici adempimenti. L’opzione è valida soltanto quando risultano presentati tutti gli F24 relativi alla prima o unica rata delle imposte sostitutive: quello della società o associazione per l’Irap e quelli dei soci o associati per le imposte sui redditi e le relative addizionali. Il versamento di queste ultime può essere effettuato anche direttamente dalla società o associazione, secondo quanto previsto dalla normativa.