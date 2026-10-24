Concordato preventivo biennale 2026-2027, scadenza richieste il 2 novembre: come aderireEconomia
Introduzione
Si avvicina il termine ultimo per aderire al concordato preventivo biennale (Cpb) per il periodo 2026-27. Entro lunedì 2 novembre i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità (Isa) saranno chiamati a sciogliere la riserva sulla proposta di reddito elaborata dall'Agenzia delle Entrate. La data è da cerchiare in rosso sul calendario sia per chi accetta una prima volta sia per chi rinnova la scelta dopo il biennio 2024-25.
Quello che devi sapere
La nuova scadenza
Come previsto dal decreto 38/2026, la scadenza è stata posticipata di un mese rispetto al termine ordinario del 30 settembre. Con la nuova data che cadrebbe sabato 31 ottobre, la chiusura slitta in automatico al primo giorno lavorativo utile, il 2 novembre.
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Chi è escluso dall'adesione
L'adesione, riservata ai contribuenti con attività di impresa, arti o professioni sottoposti a Isa richiede necessariamente l'approvazione preventiva degli indici di affidabilità fiscale. A non poter partecipare sono inoltre i soggetti in regime forfettario, i contribuenti rientranti in un concordato in corso oppure con ricavi oltre 5.164.569 euro.
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Contribuenti con debiti pregressi
Per partecipare all'istituto Cpb, è richiesto avere una posizione fiscale e contributiva in regola. Limiti sorgono soprattutto per i soggetti Isa che alla data del 31 dicembre 2025 hanno oltre 5mila euro di debiti contratti con l'Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali. Dal conto sono esclusi i debiti sospesi o in via di rottamazione tramite regolare rateizzazione. Resta in ogni caso la possibilità per il contribuente di saldare il debito oltre la soglia consentita prima della scadenza e accettare la proposta del Fisco.
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Come conoscere la proposta
Al concordato, relativo al reddito d'impresa o autonomo e al valore della produzione netta rilevante a fini Irap, si può risalire accedendo tramite il software "Il tuo Isa 2026 Cpb" presente sul sito di Agenzia delle Entrate. Il servizio consente di inviare i dati obbligatori per l'applicazione dell'Isa e ulteriori informazioni necessarie per consentire al Fisco di individuare gli importi per il biennio in corso.
Adesione con dichiarazione redditi
A questo punto si apre la fase della formalizzazione attraverso la trasmissione telematica del modello Cpb 2026-27 rintracciabile sempre sul sito dell'Agenzia. Una prima possibilità di comunicazione è rappresentata dall'invio contestuale alla dichiarazione dei redditi come allegato al modello Isa sul periodo d’imposta 2025.
Adesione senza dichiarazione
In alternativa, l'adesione al concordato preventivo biennale 2026-27 può essere palesata senza riferimenti alla dichiarazione dei redditi. In questo caso, il contribuente deve inviare il modello Cpb e il solo frontespizio di Redditi 2026 compilando la casella “Comunicazione CPB” e indicando il codice “1 – Adesione”. Sul frontespizio andranno inseriti i dati anagrafici e informazioni sul firmatario.
Modifiche a domande già inviate
In caso di modifiche su adesioni già inviate, entro i termini sarà possibile trasmettere una nuova comunicazione senza necessità di revocare la precedente. Come per il calcolo della proposta anche l'inoltro delle domande avviene sulla piattaforma "Il tuo Isa 2026 Cpb".
Ipotesi di revoca
Entro il 2 novembre poi resta aperta la possibilità di annullare l'adesione al concordato preventivo biennale proposto dal Fisco per il biennio 2026-27. L'intenzione deve essere esplicitata effettuando una comunicazione con lo stesso modello utilizzato in fase di accettazione. Anche in questo caso, può essere inviato con la dichiarazione dei redditi o in forma sciolta insieme al frontespizio Redditi.
Cessazione e decadenza
Anche dopo la trasmissione, l’intesa con l’amministrazione finanziaria può in ogni caso venire meno per eventi che modificano il contesto economico o soggettivo del contribuente. Violazioni o irregolarità si aggiungono poi ai motivi ammessi dalla legge che giustificano la decadenza dall'accordo.
Nuova guida dell'Agenzia delle Entrate
Nelle scorse settimane, il direttore di Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha firmato una circolare che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di concordato, anche alla luce del "decreto Omnibus". Dalle regole generali ai benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori: il documento illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto, introdotto dal decreto legislativo 13/2024 per favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.
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