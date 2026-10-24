Per partecipare all'istituto Cpb, è richiesto avere una posizione fiscale e contributiva in regola. Limiti sorgono soprattutto per i soggetti Isa che alla data del 31 dicembre 2025 hanno oltre 5mila euro di debiti contratti con l'Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali. Dal conto sono esclusi i debiti sospesi o in via di rottamazione tramite regolare rateizzazione. Resta in ogni caso la possibilità per il contribuente di saldare il debito oltre la soglia consentita prima della scadenza e accettare la proposta del Fisco.

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