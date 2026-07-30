Concordato preventivo, in arrivo incentivi per aderire: le novità

Introduzione

Modifiche in vista per il concordato preventivo biennale. In particolare per il biennio 2026/2027, rinnovabile entro il 2 novembre: si cerca di renderlo più vantaggioso per i contribuenti soggetti Isa e per i forfettari. Ecco le novità che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, considerando che è iniziato l’esame parlamentare in Senato del ddl fiscale in cui sono contenute (presentato dal leghista Massimo Garavaglia).