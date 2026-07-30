Ipotesi Irpef 33% fino a 60mila euro: gli effetti sugli stipendi

E ancora, ha continuato Tajani, "guardiamo ai giovani con detassazione per i primi cinque anni per le startup giovanili, per chi assume giovani, per chi investe nelle startup dei giovani" e "continueremo a guardare con attenzione alle donne lavoratrici, per dare agevolazione a quelle che hanno figli, per cui nessuna donna debba essere costretta a scegliere fra la maternità e il lavoro".

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