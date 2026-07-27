Dichiarazione Iva 2026 tardiva, si avvicina la scadenza: cosa sapere

La dichiarazione integrativa costituisce lo strumento attraverso il quale il contribuente può modificare o integrare le informazioni contenute nella dichiarazione già trasmessa. Il suo utilizzo consente di sanare eventuali errori od omissioni che abbiano inciso sulla corretta determinazione della base imponibile, dell'imposta dovuta oppure dell'ammontare del credito detraibile, sia nel caso in cui tali valori siano stati indicati in misura superiore sia in quello in cui siano stati riportati in misura inferiore rispetto al dovuto.

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