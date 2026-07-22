Soldi ad amici e parenti, le app per evitare problemi con il Fisco

In realtà, usare app per inviare denaro a parenti e amici è lecito come lo sono i bonifici. Ciò che è fondamentale per fare in modo che l’Agenzia delle entrate non sospetti una provenienza illegale è la causale che deve essere chiara e deve permettere di comprendere subito qual è la natura di quel pagamento, per esempio: “quota cena”, “regalo compleanno” o “contributo affitto”. Questi tipi di causali vanno indicate anche se si fa un trasferimento peer to peer. La nota positiva delle app è che sono tracciabili e quindi possono essere facilmente dimostrate da chi invia e da chi riceve.

Per approfondire: Bonifico tra parenti, gli errori da evitare per non rischiare controlli fiscali