Soldi ad amici e parenti, le app per evitare problemi con il Fisco

Introduzione
I bonifici bancari ad amici e parenti sono lo strumento più semplice e immediato per trasferire del denaro ai propri cari per un regalo o un prestito. Ma, se le cifre sono importanti o i pagamenti ricorrenti, per esempio per passare al figlio i soldi per l’affitto di una casa o di una stanza, può capitare che l’Agenzia delle Entrate avvii del controlli. Per evitare questi rischi, ci sono delle app che permettono di inviare denaro rapidamente e in modo molto più facile e veloce. Si tratta dei cosiddetti pagamenti P2P (peer-to-peer) e dei wallet digitali, applicazioni che permettono di inviare denaro usando solo un numero di telefono, un'email o uno username, in tempo reale, con ogni transazione comunque registrata, verificabile e riconducibile a un conto o una carta reali.
Quello che devi sapere
I rischi con il Fisco
In realtà, usare app per inviare denaro a parenti e amici è lecito come lo sono i bonifici. Ciò che è fondamentale per fare in modo che l’Agenzia delle entrate non sospetti una provenienza illegale è la causale che deve essere chiara e deve permettere di comprendere subito qual è la natura di quel pagamento, per esempio: “quota cena”, “regalo compleanno” o “contributo affitto”. Questi tipi di causali vanno indicate anche se si fa un trasferimento peer to peer. La nota positiva delle app è che sono tracciabili e quindi possono essere facilmente dimostrate da chi invia e da chi riceve.
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Quali sono le app per inviare denaro
Ormai esistono diverse app che permettono di fare pagamenti digitali e trasferimenti di denaro veloci solo con il numero di telefono o l’email della persona che deve ricevere la somma. L’unico requisito è che anche l’altra persona abbia scaricato l’app e abbia collegato una carta o un conto sul quale ricevere la quota. Da Satispay a Paypal, quali sono e come funzionano i wallet digitali.
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Cos’è e come funziona Satispay
Satispay, vigilata dalla Banca d’Italia, è un’app molto diffusa e italiana. Si installa gratuitamente o su invito di qualcuna che l’ha già scaricata e attivata (in questo caso sia chi invia l’invito che il nuovo utente ricevono un contributo) e permette di inviare denaro ai contatti della rubrica senza commissioni, grazie a un wallet collegato all'Iban. Offre anche funzioni dedicate come "paghetta" per i figli, "colletta" per le raccolte di gruppo, un sistema di cashback e la possibilità di accantonare piccole somme in un salvadanaio remunerato. L'azienda ha inoltre annunciato l'arrivo di carte di credito.
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Cos’è e come funziona PayPal
PayPal è stato probabilmente il primo sistema a offrire un servizio di trasferimento di denaro tramite indirizzo e-mail. È particolarmente indicata per trasferimenti internazionali e, selezionando l'opzione "Familiari e amici", è possibile inviare denaro senza commissioni. Il destinatario può ricevere il pagamento anche se non possiede ancora un account PayPal, che potrà aprire successivamente. Anche questa è gratuita, con Wallet collegato a una carta o a un conto.
Cos’è e come funziona Revolut
Si sta diffondendo tantissimo anche l’app bancaria Revolut che è una vera e propria banca digitale. L’installazione dell’applicazione è gratuita così come il conto con Iban operativo. Revolut permette di avere un conto con più valute, P2P tra utenti Revolut e bonifici verso Iban italiani. È particolarmente apprezzata da familiari e amici che viaggiano molto, ma anche tra coinquilini. Se entrambe le persone che si scambiano denaro hanno un conto su Revolut, basta digitare il numero di telefono o selezionare il ricevente dai contatti e il gioco è fatto.
Cos’è e come funziona Wise
Simile a Revolut c’è anche Wise che ha un cambio valuta trasparente al tasso di mercato e il conto è multi-valuta. È controllata da oltre 12 enti internazionali, tra cui la Fca nel Regno Unito, dove ha sede, e la FinCEN negli Usa, e sfrutta protocolli particolarmente avanzati, tra cui, oltre all'autenticazione a due fattori, sistemi di monitoraggio automatici per bloccare accessi non autorizzati.
Bancomat Pay, Hype e Poste Italiane
Bancomat Pay è una funzione integrata nelle app delle banche italiane per inviare denaro tramite numero di telefono. I pagamenti sono rapidi, non serve chiedere il numero del conto, ottimo per figli o amici. HYPE è un conto con carta e app, invio istantaneo tra utenti HYPE, consente anche ricariche e bonifici, funzionale per scambio di denaro tra genitori e figli, spese di coppia o gestione del budget per studenti fuori sede. Poste Italiane ha unificato in un'unica piattaforma i servizi di BancoPosta e Postepay e integra una funzione P2P nativa che permette di inviare e richiedere denaro tra carte Postepay in modo gratuito fino a 25 euro al giorno, oltre a bonifici istantanei e Postagiro.
Money Gram, Western Union e altre app
MoneyGram è un’app e un servizio di money transfer regolamentato a livello europeo dalla Banca nazionale del Belgio, molto sicura e presente davvero in ogni angolo dello Stivale grazie agli oltre 12mila uffici postali che offrono il servizio via Poste Italiane. È usata per l’invio di denaro da e verso l'Italia, con opzione di accredito digitale o ritiro in contanti presso i punti convenzionati. Anche Western Union permette di inviare denaro dall’Italia tramite sito, app o agenzia fisica. Anche in questo caso, accredito su conto o wallet oppure ritiro in contanti in un punto Western Union. Il trasferimento si può pagare con carta, bonifico o, in agenzia, in contanti e viene poi rilasciato un codice Mtcn per seguirlo. Remitly consente di inviare denaro in oltre 175 Paesi a tassi di cambio decisamente competitivi, i soldi possono essere ricevuti virtualmente o ritirati fisicamente in contanti in luoghi fisici, richiede però procedure di verifica dell'identità un po’ troppo rigide che alle volte bloccano il sistema.
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