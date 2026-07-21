A livello generale, le consistenze dei depositi bancari delle famiglie sono rimaste sostanzialmente stabili tra aprile 2022 e aprile 2026, segnando un -0,4%. I depositi delle famiglie, in pratica, hanno smesso di crescere e dopo l’aprile del 2022: i dati della Banca d’Italia hanno segnato una riduzione, mantenendo un trend di sostanziale stabilità negli ultimi cinque anni. Di pari passo, però, è cresciuto, e di molto, il mercato obbligazionario, così come le altre attività finanziarie. In sostanza, gli italiani hanno iniziato a spostare liquidità verso altre forme di investimento. Allo stesso tempo, però, si è anche ridotto il tasso di risparmio delle famiglie.

Per approfondire:

Su Sky Insider: I buoni dati economici possono frenare le richieste italiane all'Ue?