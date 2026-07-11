Introduzione

Nel modello 730 si possono recuperare parte dei soldi spesi attraverso le detrazioni, che sono gli sconti sulle tasse da pagare, e le deduzioni, che sono somme che abbassano il reddito imponibile. Le principali spese agevolate si indicano nel quadro E e richiedono pagamenti tracciabili come bonifici, carte di credito o di debito e bancomat. Tra le detrazioni che i cittadini inseriscono maggiormente nella dichiarazione dei redditi ci sono le spese mediche, quelle per le ristrutturazioni e il risparmio energetico in casa, quelle per istruzione, mense e attività sportive dei figli e quelle veterinarie. Secondo il Caf Acli, nei modelli 730 presentati nel 2026 le spese agevolate sono aumentate del 6%.