La dichiarazione viene considerata presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate completa la ricezione dei dati trasmessi. Qualora l’invio avvenga dopo il 30 aprile, ma entro i successivi 90 giorni, la dichiarazione rimane valida, pur essendo considerata tardiva. In tale circostanza è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro, che può essere notevolmente ridotta con il ravvedimento operoso. Una volta superati i 90 giorni dalla scadenza, invece, la dichiarazione viene qualificata come omessa.