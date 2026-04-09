Agenzia Entrate, come funziona la destinazione 2, 5 e 8 per mille

Anche il 5 per mille è un contributo obbligatorio che il contribuente è tenuto a destinare a un’associazione. La quota è finalizzata al finanziamento di attività di sperimentazione e ricerca sanitaria e universitaria o per associazioni no profit. Per devolvere il contributo è necessario compilare la scheda attraverso il modello 730/2026 selezionando l'ente o l'istituto di ricerca selezionato. Oltre alla firma, è importante inserire anche il codice fiscale dell’ente specifico.